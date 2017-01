Bryte-Berge: – Oppmerksomheten har gitt meg en skikkelig «boost»

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Stig-Andre Berge (33) ble kongen av Idrettsgallaen med tre priser. Det kan bli gull verdt for bryteveteranen i den lange oppkjøringen mot Tokyo-OL i 2020, men den store sponsorinteressen uteblir.

– Det som skjedde på Idrettsgallaen var en fantastisk opplevelse. Jeg var totalt uforberedt, sier Berge til VG.

Berges OL-medalje i Brasil bidro sterkt til at han fikk med seg tre priser fra Idrettsgallaen for en drøy uke siden. Han ble «Årets navn», «Årets forbilde», og stakk av med «Utøvernes pris».

BRONSEJUBEL: Stig-André Berge sikret seg bronse i 59-kilosklassen i Rio. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Oppmerksomheten har gitt meg et skikkelig «boost», og det trenger jeg når det blir tunge treningsperioder. Det kommer til å gi meg inspirasjonen jeg vet jeg får bruk for, sier Berge.

– Har du merket økt sponsorinteresse etter prisdrysset?

– Nei, jeg skulle ønske det – men ikke merket noe foreløpig. Det har vært en økonomisk kamp i noen år der jeg har levd av private sponsorer og en del strøjobber. Men motivasjonen min har aldri vært penger eller ære, men min indre glød for å bli bedre i det jeg driver med, sier Berge og utdyper:

– Det å tyne kroppen mer og se hvor langt jeg kan gå før jeg blir syk eller skadet. Jaget etter de små prosentene som kan gjøre meg bedre er noe som fascinerer meg og noe jeg motiverer meg med.

– Skulle du ønske at du hadde fått denne hederen og oppmerksomheten litt tidligere i karrieren?

– Ja, det er klart at det hadde vært stas, men jeg tror faktisk ikke det hadde hatt så mye å si for karrieren min. Det som er ekstra morsomt med dette er at bryting er en ganske liten sport som ikke får så mye oppmerksomhet, men dette inspirerer både meg og andre som driver med bryting.

STJAL SHOWET: Stig-Andre Berge fikk tre priser, og strålte sammen med forloveden Rosell Utne på Idrettsgallaen. Foto: Helge Mikalsen , VG

Hyllet av verdensmester



Det har ikke manglet på gratulasjoner og hyllester fra idrettskolleger og fans etter trippeltriumfen på Hamar sist helg.

– Telefonen min gikk helt varm, men det var jo noen tilbakemeldinger jeg satte ekstra pris på. At utøvere som Martin Johnsrud Sundby og Olaf Tufte gledet seg stort på mine vegne setter jeg veldig pris på. Og så knelte han der for meg – og han har VM-gull, sier Berge og ler mens han peker på roeren Nils Jakob Hoff som trener i bakgrunnen mens VG er på besøk på Toppidrettssenteret.

Hoff gjentar knelingen og beskriver Berge som «en maskin».

– Det er viktig at vi har folk her på Toppidrettssenteret som pusher hverandre på tvers av idrettsgrenene, mener Berge.

Konkurrerer ikke før i juni

Når han treffer VG har han nettopp gjennomført en styrkeøkt sammen med resten av brytelandslaget. 33-åringen fikk en velfortjent pause etter OL-bronsen i Rio i fjor. Han trengte også tid til å finne ut om han skal satse videre. I oktober gjorde han det klart at det blir full satsing mot OL i Tokyo i 2020, og dersom han kommer seg dit blir det hans fjerde olympiske mesterskap.

OPPSØKER OVERMANNEN: Stig-Andre Berge er bestemt på at han skal trene med Shinobu Ota (over), som slo ham i OL-kvartfinalen. Foto: Toru Hanai , Reuters

En litt trøblete rygg er en av årsakene til at Berge ikke har konkurrert i Finland denne helgen, og han skal også stå over mens resten av landslagskollegene konkurrerer i Frankrike om et par uker.

– Slik det ser ut nå skal jeg ikke konkurrere før i juni. Jeg skal få skikkelig grunntrening og bygge opp den sulten jeg trenger for å konkurrere igjen. Det er viktig at jeg tar det litt rolig og grundig nå, så jeg ikke går på en smell i 2018 eller 2019. Jeg tenker veldig på en fireårsplan, sier Berge.

– Så det er helt garantert at du satser mot OL om fire år?

– Ja, helt klart. Det er OL som er det store, store målet. Jeg er ekstremt fornøyd med bronsemedaljen min, men det er viktig å sette seg nye mål.

Reiser til Japan for å trene



Shinobu Ota slo Berge i kvartfinalen i 59-kilosklassen, men det spesielle turneringsoppsettet i bryting gjorde at nordmannen fikk en sjanse til å kvalifisere seg for bronsekamp. Det endte til slutt med medalje for Berge, og Ota tok til slutt sølv etter å ha tapt for kubanske Ismael Borrero Molina i finalen.

Finske Ari Härkänen er ny trener for herrene, og vil ha hovedansvaret for Berge og landslagskollegene. Men den største bryteprofilen kommer også til å kjøre sitt eget opplegg.

– Jeg tapte for en japaner i OL, og da må jeg jo sørge for at det ikke skal skje igjen. Da er det bare å dra til Japan for å trene i hans miljø, sier Berge og legger til:

– Skal du bli best, må du oppsøke de beste!