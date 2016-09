Ny rapport: Politiet «ryddet» gatene i Rio for barn og unge til OL

Unge på gata ble pågrepet uten grunn og brakt til overfylte ungdomsfengsler i forbindelse med sommer-OL i Rio de Janeiro.

Det skriver organisasjonen Terre des Hommes i en rapport som VG har fått tilgang til.

Der mener de å kunne bevise en rekke brudd på barns rettigheter som følge av 2016-OL.

Som VG har fortalt tidligere ble minst åtte mennesker drept av politiet i de to ukene som OL varte. Av disse var to under 18 år.

Den nye rapporten forteller at gatene ble «rengjort» for barn og unge. Mange ble tatt med til ungdomsfengsler uten at de hadde gjort noe ulovlig som skulle tilsi at de skulle pågripes.

Fengslene ble derfor overfylte – «til umenneskelige 224 prosent» av det antall som normalt sett var makstallet. Det er en økning på nesten 50 prosent fra 2015, heter det i rapporten.

At fengslene var overbefolket, var en grunnen til at det brøt ut brann i en av cellene under åpningsseremonien til OL. To unge døde og syv ble skadet, heter det.

FAVELA: To unge koser seg med hunden sin i Rocinha, som er Rio de Janeiros største favela. Foto: Gøran Bohlin , VG

De forteller også at det var mye skyting i favelaene, og barn og voksne måtte søke dekning for ikke å bli truffet av streifskudd når politi og kriminelle var i kamp.

Ifølge rapporten ble 22.000 familier kastet ut av sine hjem som følge av at Rio de Janeiro ble valgt som vert for OL 2016. De skriver at mange barn og unge måtte flytte til områder som ble kontrollert av milits-gjenger.

Margit Ystanes, postdoktor ved Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen, kommenterer rapporten slik til VG:

– Forberedelsene til store sportsarrangementer medfører ofte en unntakstilstand som gjør at demokratiske rettigheter svekkes. Det å bli tvangsflyttet fra hjemmet sitt er en stor belastning både psykologisk, sosialt og økonomisk. Folk mister ikke bare hjemmene sine, men også tilknytningen til et sted og viktige relasjoner.

– De beskriver prosessen med å bli tvunget ut og få huset revet som «psykologisk terror», og livet i de nye boligprosjektene er for mange preget av sosial isolasjon, økonomiske tilleggsbelastninger og paramilitære militsgrupper, sier Margit Ystanes.

Terre des Hommes skal nå legge fram sine anbefalinger til IOC om hvilke tiltak som bør gjøres for å sikre barns rettigheter i forbindelse med fremtidige olympiske leker.

– Selv om Rio-lekene nå er over, kommer vi fortsatt til å være dedikert til å synliggjøre hvilke følger OL får for barn og unge, sier Ignacio Packer, generalsekretær for Terre des Hommes, i en pressemelding.