Aida (26) slo tilbake etter Rio-fadesen og tok EM-gull

Aida Husic Dahlen (26) var utrøstelig etter å ha blitt feid ut av Rio-lekene.

Lørdag fikk hun sin revansj: EM-gull i Slovenia.

– Det er så fantastisk deilig, sier hun til VG.

26-åringen er vanligvis ei blid dame, men i Rio var hun utrøstelig etter å ha røket ut av Paralympics så altfor tidlig. Tårene rant.

Lørdag var det byttet ut med gledestårer etter finaleseier over tyske Juliane Wolf.

– Selv om jeg vant 3-1, var det en veldig jevn kamp, sier Dahlen.

– Aida har hatt en tøff vei. Etter en stor nedtur i fjor kommer hun tilbake. Det er det aller gledeligste, sier Hanne Haugland, som var på plass i Slovenia som Olympiatoppens representant.

– Jeg var usikker på hva jeg skulle gjøre etter Rio, innrømmer Aida Husic Dahlen. Det kunne altså ha vært slutt på karrieren.

– Men nå angrer jeg ikke på at jeg fortsatte!

– Hvorfor har det gått så bra nå?

– Det har ikke vært noe stress etter Rio. Før Paralympics følte jeg at alt fokus var bare på bordtennis. Det ble også mye skole. Nå studerer jeg ikke - bortsett fra et kurs i mitt gamle språk serbokroatisk.

Aida ble etterlatt på ei fødestue i Sarajevo da hun var nyfødt. I 1997 ble hun adoptert til Norge.

– Jeg snakket jo dette språket til jeg var seks og et halvt år, forteller hun.

Dahlen har beinproteste og én underarm. Hun har spilt bordtennis på internasjonalt nivå i snart ti år. Selv om hun nå er glad for at hun fortsatte satsingen, er hun usikker på hvor lenge det varer.

– Jeg kjører på videre, men jeg vet ikke hvor lenge det blir, sier hun til VG.

Vi har tidligere fortalt hennes fantastiske historie: Lille Aida kom til verden i Sarajevo like før krigen brøt ut i Bosnia. Hun manglet venstre underarm og venstre fot. Foreldrene forlot henne.

Som treåring ble hun sendt til et rehabiliteringssenter i Igalo i Montenegro. Og det var der historien om Aida og Norge startet. Dit kom nemlig Lars Dahlen fra Kristiansand. Han skulle jobbe på institusjonen.

– Jeg fortalte min kone Anne Tove og datter Maria om henne. Vi bestemte oss for å adoptere henne, har Lars Dahlen tidligere fortalt til VG.

I mars 1997 kom hun til Norge, der hun viste at hun var et balltalent utenom det vanlige - og spilte sammen med funksjonsfriske. Blant annet trikset hun over 1100 i fotball. Med protese! Etter hvert skulle det likevel bli bordtennis for alle penga.