Uenige om de avgjørende Brækhus-slagene

Thomas Hansvoll mener de avgjørende sekundene i kampen mellom Cecilia Brækhus (35) og Anne-Sophie Mathis (39) var «på kanten».

Den store boksefesten i Oslo Spektrum lørdag kveld ble en kort affære, da Cecilia Brækhus vant på teknisk knockout allerede i andre runde. Etter gjentatte slag hang franske Anne-Sophie Mathis over tauene i bokseringen. Med ryggen til dommer og uten tegn til å snu seg, ble kampen avsluttet.

– Brækhus bare kliner til



Måten Brækhus avsluttet kampen på har fått tidligere proffbokser Thomas Hansvoll til å reagere. Han mener de to bokserne oppfattet dommeren ulikt like før de avgjørende slagene.

– Det er helt på kanten, det der. Mathis oppfatter det som at det er en break. Da går hun tilbake og er egentlig ikke klar, mens Brækhus bare kliner til. Det er litt synd at det er begynnelsen på slutten. Selv om jeg tror det hadde skjedd uansett, før eller siden, sier Hansvoll i et intervju med Nettavisen.

Han er imidlertid klar på å presisere at det ikke har skjedd noen regelbrudd, men at det dreier seg om etikk.

– Det går mer på det etiske. Hvis man skal gå inn på den diskusjonen, så liker ikke jeg å se det. Jeg liker ikke når en står med hendene nede, og den andre kliner til. Jeg synes ikke det gjør seg i en boksekamp, egentlig, fortsetter Hansvoll til Nettavisen.

Selv svarer Brækhus kort i en SMS til Nettavisen.

– Alt ble gjort etter reglene.

UENIGE: Thomas Hansvoll syns avslutningen på kampen mellom Brækhus og Mathis var «litt på kanten». Generalsekretær i Norges Bokseforbund, Erik Nilsen (Innfelt), så ingen brudd på etiske retningslinjer. Foto: NTB Scanpix

– En av verdens hurtigste idretter

Den oppfatningen deler flere. Generalsekretær i Norges Bokseforbund, Erik Nilsen, er nøye med å presisere ovenfor VG at han så kampen fra en annen vinkel enn Hansvoll. Han mener imidlertid ikke Brækhus brøt noen etiske prinsipper.

På VGs spørsmål om han så noen brudd på uskrevne regler innen boksing var svaret «absolutt ikke».

– Det er dommeren som dømmer, og som til slutt går imellom. I en slik kamp er man full av adrenalin, så ting skjer i kampens hete, sier Nilsen til VG.

– Boksing er en av verdens hurtigste idretter, og en kamp kan bli avgjort i løpet av ett tidels sekund. Ting går vanvittig fort, men samtidig er det ingen som har mer respekt for motstanderne enn bokserne, avsluttet Erik Nilsen.