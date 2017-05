Frank Warren (65) tar opp kampen med Cecilia Brækhus (35) om underskriften til én av Norges mest lovende boksere.

– Det er «styggartig». Nå skal jeg bli proffbokser. Det er en drøm som går i oppfyllelse – og nå er det ingen vei tilbake, sier Nysæter.

Frank Warren er et av de store navnene i bokseverdenen. Den engelske promotøren representerer en rekke av de største navnene i sirkuset, nå har han vendt blikket mot norske Simen Nysæter (26)

De siste siste årene har Warren havnet litt i skyggen av Eddie Hearn, en annen promotør, som var blant annet svært viktig for å få på plass kampen mellom Anthony Joshua og Wladimir Klitschko. Nå skal Nysæter være en av brikkene som skal få både Warren, og Nysæter selv i rampelyset.

Han får kamp om den norske 26-åringen fra Norges ubestridte boksedronning, Cecilia Brækhus (35), som ønsker trønderen til First Lady Promotion.

– Uansett hva som skjer blir dette et kjempeeventyr for Simen, sier hun.

Husker du? Brækhus bytter promotør

Vil ha hjemmedebut



Fredag var amatørbokseren, med 40 kamper under beltet, i Leeds for å diskutere en mulig kontrakt med Warren, skriver Namdalsavisa. Det bekrefter Nysæter ovenfor VG, og sier invitasjonen kom ut av det blå.

PLUKKER OPP HANSKEN: I vinter viste Cecilie Brækhus seg frem for det norske boksepublikummet da hun slo Klara Svensson i Oslo Spektrum. Nå er hun klar for nok en tøff kamp, denne gangen mot Frank Warren om signaturen til boksetalentet Simen Nysæter. Foto: Trond Solberg , VG

– Jeg har blitt tilbudt en veldig god kontrakt, men vi forhandler fremdeles om små detaljer. Invitasjonen om å komme til England fra Warren kom ganske overraskende, sier han.

– Neste uke kommer et nytt tilbud, så får vi se gjennom det og diskutere med folkene mine, forteller han.

Les også: Bræhus med sliteseier mot Svensson

Han er klar på én viktig detalj som må være i tilbudet.

– Det er viktig å gjøre det riktige for min del, og det er veldig viktig at jeg får proff-debuten min i Norge. Å debutere på hjemmebane med det norske folks støtte i ryggen er noe jeg setter høyt, forteller han til VG.

VIL HA NORSK BLOD: Stjernepromotøren Fran Warren prøver å signere norske Simen Nysæter. Her fra pressekonferansen før Terry Flanagan møtte Petr Petrov i Manchester i april. Foto: Lee Smith , Reuters

I samtaler med Brækhus

Akkurat dét er en av rosinene i pølsa som Brækhus tilbyr. Hun vil ha ham til utendørsstevnet Battle of Bergen i juni,

First Lady Promotien har vært i samtaler med Nysæter i en tid nå, og har også lagt et tilbud på bordet.

At de nå har fått tung konkurranse fra Warren om boksetalentet, mener Brækhus bare er positivt.

– Det er fantastisk for ham at han får flere tilbud, og det er morsomt for norsk boksing, sier hun.

– Vi synes det er veldig moro at vi oppdaget Simen først, legger hun til.

Kommentar: Bokseseier med slagside

Mens tilbudet fra Warren kom noe overraskende, har han hatt større forhåpninger til et tilbud fra Brækhus.

– Vi har snakket sammen en god stund, men det har vært mye som har kommet i veien. Vi har fortsatt ikke kommet til enighet, men mine representanter skal møte Brækhus sin advokat om kort tid, sier Nysæter.

Med to kontraktstilbud på bordet, har han en viktig avgjørelse foran seg. Avgjørelsen om det blir Warren eller Brækhus, kommer han til å ta neste uke, sier han.

Uansett hva han velger, tror Brækhus at Nysæter kan ha en stor fremtid foran seg.

– Noe av det viktigste er å ha den riktige innstillingen. Det har absolutt Simen, sier hun.

Beholder trenerduoen

Nysæter trenes nå Robert Walstad og engelske Kelvyn Travis. Duoen skal kommer til å følge med videre når han nå går over i de profesjonelles rekker.

– De blir med uansett. For meg er det svært viktig å beholde de trenerne jeg er komfortable med.

At det er en drøm som går i oppfyllelse, er det ingen som helst tvil om.

– Jeg tror det blir helt perfekt. Det er ingenting annet man kan be om enn å jobbe med det man synes er artigst i livet. Det får jeg nå muligheten til, og det er jeg veldig takknemlig for, sier Nysæter.