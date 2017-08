Milliardspill for galleriet

Kommentar Er det noen som egentlig tror på at Conor McGregor (28) og Floyd Mayweather (40) har så mye mot hverandre?

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Den ekstremt velregisserte skittkastingen sender tankene tilbake til 80-tallet. Til den (korte) perioden jeg satt klistret til tv-skjermen for å se Hulk Hogan, André the Giant og resten av wrestlingstjernene lage show.

LES OGSÅ: Tok Mayweathers pengesekk

Én ting var å få med seg det tilsynelatende spektakulære som foregikk i ringen, som da da den godeste Hogan til slutt klarte å senke den «superslemme» kjempen på 245 kilo.

Men nesten vel så kult syntes jeg den uhemmede kranglingen var - der fribryterne hisset på seg hverandre - og av og til barket sammen også utenfor arenaen.

Det eneste problemet, og det som gjorde at interessent kjølnet raskt, var at hele greia selvsagt var et eneste stort teater. Konflikter koreografert til minste detalj, der det på forhånd var avtalt hvem som skal vinne, og hvordan.

Det er viktig å understreke at assosiasjonene mellom McGregor vs Mayweather og wrestling ikke har noe med det rent sportslige å gjøre.

MMA-stjernen er underdog så det holder når han skal opp mot den ubeseirede veteranen, få levner iren en sjanse når han må forholde seg til bokseregler. Men jammen kan han slå fra seg, og det er reell spenning knyttet til om David har en sjans mot Goliat, etter å ha blitt fratatt mye av det han normalt har i verktøykassen.

Det er viktig å understreke at det på ingen måte er grunn til å hevde at selve boksekampen er rigget.

Men selve oppkjøringen er så «over the top» at det er vrient å styre unna en flau smak i munnen likevel. Det ekstremt påtatte forspillet handler selvsagt om å hype kampen for alt det er verdt, og dermed også øke de allerede astronomiske summene som er i omløp. Totalt sett snakker vi om opp mot fem milliarder kroner i det som omtales som «tidenes boksekamp», hvor de kommende kamphanene altså dratt på en egen «skjelle hverandre ut-turné» i forkant.

Og her er det ikke blitt spart på kruttet - for å vise frem hvor innmari mye de angivelig misliker motstanderen.

Det har vært en banneord-bonanza, trussel om bank på scenen, medbragte dollarsedler, håning av motstanderen flagg - og omtrent alt annet den hardbarka fansen elsker.

Og er det så farlig med et superkommersielt show, så lenge det så til de grader slår an?

Strengt tatt ikke.

Men det er likevel noe med skillet mellom hva som er ekte og hva som ikke er det, og i dette tilfellet blir det litt for tydelig at hele konseptet er en profittmaksimerende konstruksjon.

Der man slett ikke skal se bort fra at de påståtte fiendene tar en skål på bakrommet mens de teller penger, og flirer av alle de stygge tingene de har sagt om hverandre.

Men fy, som jeg tross alt gleder meg til disse heftige nattetimene...