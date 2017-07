Mayweather i pengeknipe før milliardkampen

Floyd Mayweather har tjent omtrent 5,8 milliarder kroner i sin 19-årige karriere, men nå har han mer behov for en lønningsdag enn du kanskje skulle tro.

I følge det juridiske nettstedet Law360.com skal boksestjernen Mayweather ikke være i stand til å betale ned skatteforpliktelsene sine fra 2015, og har derfor sendt en begjæring om betalingsutsettelse til etter at den såkalte «milliardkampen» mot Conor McGregor er gjennomført.

Det er ikke kjent hvor mye penger Mayweather skylder, men det amerikanske skatteselskapet IRS hevder at den tidligere mesteren trolig har nok ressurser til å kunne betale skatteregningen, selv om det innebærer å selge eiendom eller ta ut lån.

Ifølge ESPN skal Mayweather ha syv biler verd over 15 millioner dollar stående ubrukt i garasjen. Man skulle dermed tro at 40-åringen har råd til å betale skatten sin, men problemet ser visstnok ut til å være at han ikke har noen tilgjengelige penger for hånden.

Da Floyd Mayweather bokset mot Manny Pacquiao i 2015, genererte kampen omtrent 4,5 milliarder kroner. Amerikanske Mayweather, som passende nok har fått kallenavnet «Money» på grunn av sin kjærlighet for penger, satt igjen med en fin bunke på 1,8 milliarder kroner. Det er nå anslått at kampen mellom Mayweather og McGregor, som er ventet å knuse alle betal-TV-rekorder, skal matche samme pris.

Mayweather som gikk ubeseiret i sine 49 proffkamper, la i utgangspunktet opp som bokser i 2015. Men årsaken til comebacket i stjernekampen mot Mcgregor, skal riktignok være nettopp på grunn av den økonomiske gevinsten.

Mayweather og McGregor skal møtes til det som omtales som «århundrets kamp» den 26. august i T-mobile Arena i Las Vegas. Da er det faktisk hele to år siden McGregor først oppfordret Mayweather til kamp.

– Jeg vil bokse mot ham om jeg får muligheten, sa McGregor ifølge ESPN.