Brækhus bekrefter: Neste kamp går i Bergen

Så gikk det slik boksedronningen Cecilia Brækhus (35) ønsket. Hennes neste kamp går på hjemmebane i Bergen.

Allerede etter seieren mot Klara Svensson i Oslo sist helg, var Brækhus klar på at hun ønsket å få til noe i Bergen etter sine to første proffkamper på norsk jord.

– Det blir det «real homecoming», sa Brækhus da. På en pressekonferanse nå i formiddag forteller hun litt mer om planene i hjembyen, «Battle of Bergen».

VG meldte allerede søndag at bare detaljer gjensto før Brækhus skulle presentere planene for en kamp på Koengen konsertarena i Bergen - og at motstander ble argentinske Erica Anabella Farias (32).

Datoen: fredag 9. juni.

