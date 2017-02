Brækhus bekrefter kamp i Bergen: – Helt surrealistisk

Så gikk det slik boksedronningen Cecilia Brækhus (35) ønsket. Hennes neste kamp går på hjemmebane i Bergen.

Allerede etter seieren mot Klara Svensson i Oslo sist helg, var Brækhus klar på at hun ønsket å få til noe i Bergen etter sine to første proffkamper på norsk jord.

– Det blir det «real homecoming», sa Brækhus da. På en pressekonferanse nå i formiddag forteller hun litt mer om planene i hjembyen, «Battle of Bergen».

– Dette er så hjemmebane som det kan være. Jeg vokste opp et steinkast her borte i fra, i Sandviken. Det var her jeg som 14-åring snek meg ut for å gå på kickboxing, sier Brækhus.

– Er så glad



– Å arrangere det som er det største kvinnekampen i boksing noensinne her helt surrealistisk, men jeg er så glad. Den mottakelsen jeg får når jeg kommer hjem til Bergen tar jeg med meg, sier Brækhus og varsler at motstanderen Erica Anabella Farias byr på en tøffere utfordring enn svenske Klara Svensson.

– Hun er en helt annen klasse. Hun senket Klara i runde fem og rundjulte henne i 10 runder. Farias har et helt annet nivå. En sånn type kamp en «homecoming» i Bergen fortjener, sier Cecilia Brækhus, som gleder seg til å komme hjem:

– Å bokse utendørs for 20.000 mennesker gjør at hele bokseverden vil ha oppmerskomheten rettet mot Bergen nettopp denne kvelden.

VG meldte allerede søndag at bare detaljer gjensto før Brækhus skulle presentere planene for en kamp på Koengen konsertarena i Bergen - og at motstander ble argentinske Erica Anabella Farias (32).

Datoen: fredag 9. juni.

Så Brækhus i Spektrum



Farias satt ringside i Spektrum og så Brækhus slå Svensson. Den argentinske jenta beskriver sin norske motstander slik:

– Hun er en stor idrettsutøver og en god bokser. Alle jenter som tar på seg boksehansker kan se opp til henne. Cecilia viste klasse, sier Farias.

– Dette blir en stor kamp. Vi vet begge hva vi er gode for. Jeg gleder meg til å bokse utendørs.