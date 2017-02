Bokseseier med slagside

Kommentar Rekk opp hånden den som tror vi hadde fått proffboksing i Norge dersom Cecilia Brækhus hadde vært en 110 kilo tung mann med brukket nesebein og slørete tale.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

La det være sagt med en gang: Brækhus er en på alle måter fabelaktig idrettsutøver.

Som bokstavelig talt har slått seg opp – til tross for at hun inntil nylig ikke fikk gjøre jobben sin i eget land. Der drømmen var så sterk at hun aldri ga seg.

Allerede lenge før stortingsflertallet opphevet forbudet mot proffboksing, hadde kombinasjonen av ferdigheter i ringen og bøtter med karisma utenfor, gjort henne til en folkefavoritt.



Den statusen ble ikke akkurat svekket av hjemkomsten i Oslo Spektrum, med stivpyntede statsråder i salen, og til og med en jublende statsminister i ringen.

Take it away, Cecilia…

KAMPKLAR: Cecilia Brækhus møter Klara Svensson fredag kveld. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

Fredag kveld blir det nytt bokseparty i hovedstaden, med Klara Svensson i motsatt ringhjørne, og garantert gladstemning hver gang Brækhus treffer svensken.

Og det er vel bare fantasien som setter grenser for hvor høylytt det blir den dagen boksedronningen virkelig vender hjem, til byen der innbyggerne ikke akkurat mangler patriotisme for seg og sine.

Da er det bare å brøle «Let’s get ready to rumble»...

Eller er denne saken egentlig litt mer komplisert?

Har nettopp det at Cecilia Brækhus er som Cecilia Brækhus er, kanskje i litt for stor grad overskygget de prinsipielle sidene i debatten?

For la oss gjøre et lite tankeeksperiment.

Dersom Brækhus hadde hett Ronny, manglet utstråling og talegaver, og hatt et utseende der gjentatte slag mot hodet hadde satt sine spor:

Hadde Ronny blitt gallionsfiguren for dagens regjeringspartier i kampen for å sikre flertall på Stortinget for å bli kvitt proffboksingsforbudet (som ironisk nok ble innført samme år som bokseren fra Bergen ble født)?

Hadde flertallet av folkevalgte trosset det medisinske fagmiljøets tydelige advarsler?

Endt i klinsj med knockout-nemnda over spørsmålet om utøvernes sikkerhet?

Ja, det er et relevant argument at det kan virke rart at Norge inntil nylig ikke tillot noe som er lov i nær sagt hele resten av verden.

Men er det egentlig overordnede spørsmål som tvang gjennom lovendringen – eller ble man litt revet med av symbolsaken Cecilia Brækhus?

Som endte med en så sterk iver at Erna Solberg og Linda Hofstad Helleland nesten gjorde seg selv til hovedpersoner da Brækhus banket en fransk «pensjonist».

Og var det summa summarum egentlig så ille å være annerledeslandet om proffboksing?

For det er liten tvil om helsefarene ved boksing er veldokumenterte.

Legeforeningen karakteriserer proffboksing som uforsvarlig. Og har for eksempel vektlagt hvordan British Medical Association har dokumentert forhøyet forekomst av demens, Alzheimer og skjelvesyke hos boksere.

Eller hvordan amerikanske Brain omtaler en undersøkelse av 85 tidligere toppidrettsutøvere og soldater. Syv av de som ble hjerneundersøkt var boksere – seks av dem viste seg å ha alvorligste grad av boksedemens.

Ett av problemene er at skadene ofte ikke vises der og da, slik at det er begrenset hvilken effekt medisinske sikkerhetstiltak vil kunne ha. Og at risikoen for varige hodeskader øker med antallet slag mot hodet over tid.

Så vil mange innvende at hodeskader kan oppstå i en rekke idretter. Men det er og blir en forskjell på fysiske øvelser, der uhell kan skje, og en sport der slag mot hodet er et basisvirkemiddel.

Som vi dessverre ser at kan få tragiske utfall.

For eksempel for Mike Towells lille sønn. Han må vokse opp uten pappa.

30. september i fjor døde skotske Towell på Queen Elizabeth University Hospital. Dagen før var han blitt slått teknisk knockout i et stevne på Radisson Blu i Glasgow, og det viste seg at han hadde store blødninger i hjernen.

HODESKADET: Den svenske bokseren Frida Wallberg tas hånd om etter at hun ble slått ut i kampen mot australske Diana Prazak om WBC-tittelen i superfjærvekt i Stockholm i 2013. Det ble konstatert at hun hadde pådratt seg hjerneblødning. Foto: Maja Suslin , NTB scanpix

På kvinnesiden ble Frida Wallbergs liv reddet av legene på Karolinska Instiutet, etter at hun i 2013 ble slått knockout av Diana Prazak. Men senvirkningene av hjerneblødningen preger henne, og hun har i intervjuer erkjent at hun trolig aldri får et normalt liv igjen.

Kontrasten er stor fra disse skjebnehistoriene til folkefesten som er i vente når «The First Lady» dunker løs sent fredag. Og spørsmålet om proffboksing er og blir en mangefasettert problemstilling.

Kanskje er lov til å ha to tanker i hodet på likt denne fredagskvelden:

Der det går an å glede seg over at Cecilia Brækhus er en beundringsverdig idrettsstjerne.

Uten å lukke øynene for at det er noe vammelt over å heie frem at voksne mennesker dunker hverandre i skallen – der jubelen er aller størst dersom en av dem

ender i dørken.