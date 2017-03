Birk (16) med verdenscupseier: Drømmer om OL neste år

I en alder av 16 år sikret Birk Ruud sin første gullmedalje i en relativt kort karriere. Nå drømmer han om OL i Pyeongchang.

Birk Ruud avsluttet sesongen på best tenkelig vis. Lørdagens Big Air i Voss var den aller siste konkurransen i årets verdenscup, og da tok like gjerne Ruud sin første verdenscupseier i karrieren.

– Det føles veldig bra, å avslutte sesongen med et gull er utrolig deilig. Jeg har hatt en del stang ut denne sesongen, og har rett og slett vært litt uheldig. Men å komme her i dag og få vist seg frem ... det var akkurat det jeg trengte, sier Ruud til VG.

Ruud leverte to strålende runs, og avsluttet med poengsummen 189.80. Det smakte godt etter forrige helgs skuffelse, da han var skuffet etter å ha falt av siste rail, etter det som lå an til å bli et fantastisk run i verdenscupen i Sierra Nevada.

– Det var deilig med revansje, men jeg tenkte ikke så mye på det egentlig. Men det skal sies, forrige helg var jeg sikker på at det kom til å gå, og da det ikke gikk var det tungt, sier innehaveren av en rykende fersk gullmedalje.

Ruud ble nummer to i Big Air-cupen sammenlagt. Bare svenske Henrik Harlaut var bedre, mens en annen nordmann, Øystein Bråten, ble nummer tre.

OL-håp



Under dagens gull-run, satt han en perfekt trippel cork begge veier, et triks ikke mange har gjort før ham.

– Jeg tenkte på det trikset under frokosten i dag, og tenkte at jeg måtte steppe opp litt. Så, jeg gjorde et par hopp under trening for å teste det ut, og i starten overroterte jeg litt. Men etter hvert klarte jeg det veldig bra.

I en alder av 16 år, er Ruud virkelig i ferd med å skape et navn. Men noen stjerne er han ikke. Ikke ifølge seg selv, i hvert fall.

– Nei, det vil jeg ikke si om meg selv, det for være opp til andre, humrer unggutten.

Det er Skiforbundets sportssjef for freeski Christopher Frankum uenig i.

– En ny norsk stjerne er født. Birk Ruud er i verdenstoppen allerede nå, sier han til VG.

Nå omtales Ruud som et av Norges store medaljehåp under neste års olympiske leker i Pyeongchang, da i grenen slopestyle. Ruud selv vil ikke uttale seg for mye om det.

– Jeg håper selvfølgelig å få være med til OL. Det er målet, og det hadde vært veldig gøy.

HØYTFLYGENDE: Birk Ruud i aksjon på Voss. Foto: Skiforbundet

– I verdenstoppen



Ifølge Frankum er OL-deltagelse veldig realistisk for Ruud.

– Han er utvilsomt en sterk kandidat. Kjøringen han har vist denne sesongen er av høy kvalitet, selv om han har hatt mye stang ut. At det løsner i finalen som det gjorde i dag, gjør at han seiler opp som en meget het kandidat, sier Frankum til VG.

Sportssjefen lot seg, som mange andre, imponere av det Ruud presterte i Big Air-bakken i Voss.

– Det er en vanvittig stor prestasjon. Ikke bare fordi han er 16 år gammel, men på grunn av det han faktisk gjør. Det er så høy teknisk vanskelighetsgrad at det er rett og slett «world class».

Norges Skiforbund kan glede seg over 17 pallplasseringer og nærmere 40 topp-10 plasseringer denne sesongen.

– For freeski-sportens del er det alltid viktig med topplasseringer. Resultatene i år har eksponert sporten og utøverne på en veldig god måte. Og det at Ruud gjør det han gjør er uten tvil noe som inspirerer andre, sier han, og legger til:

– Jeg tror han kan forbli i verdenstoppen dersom han fortsetter å gjøre de riktige tingene.