Milliard-kontrakt sikrer Curry tidenes mest verdifulle NBA-avtale

Golden State Warriors-stjernen Stephen Curry (29) bryter nye barrierer med sin nyeste kontrakt.

29-åringen har blitt enig om han en femårskontrakt verdt over 201 millioner dollar – noe som tilsvarer om lag svimlende 1,7 milliarder norske kroner.

Det er agenten til Curry, Jeff Austin, som melder dette til ESPN. Den amerikanske avisen melder at kontrakten vil bli ferdigstilt fredag i neste uke,

Superkontrakten betyr at Curry blir den første NBA-stjernen som passerer utrolige 200 millioner dollar i en kontrakt.

Stephen Curry har har blitt kåret til MVP to ganger. 29-åringen har blitt så populær i USA at publikum strømmer tidlig til stadion kun for å se han varme opp, noe som har fått hans tidligere trener Luke Walton til å omtale ham som et dyr i en dyrepark.

BALLKONTROLL: Stephen Curry oppvarmingsrutine med to basketballer er blitt en attraksjon for publikum i den amerikanske basketligaen. Foto: ALEX BRANDON , AP

Offisielt sett var Curry en såkalt «free agent», var det liten tvil om at han ville bli værende i California.

– Vi skal gjøre det vi kan for å holde Steph her og at han skal være fornøyd. Jeg vet at han vil være her og vil ha ham her. Jeg forventer at han blir, sa Golden State-eier Joe Lacob etter at NBA-tittelen var i boks forrige måned.

Siden Golden State draftet Curry i 2009 har 29-åringen etter hvert blitt regnet som en av NBAs aller beste spillere, og mange mener at Curry er tidenes beste skytter.

– Da jeg spilte college-basketball for Davidson hadde treneren min, Bob McKillop, et uttrykk han kalte «lisens til å skyte». Du kan få lisensen din inndratt eller utdelt basert på hvilke skudd man tar. Heldigvis traff jeg mye i mitt første år, så jeg slapp å tenke så mye på det, uttalte Curry til USA Today i 2015.

I tillegg til å bli kåret til den mest verdifulle spilleren to ganger, har han vært fire ganger på All Star-laget.