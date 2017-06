Markelle ble valgt først i NBA-draften – stilte i sko av basketball-lær

Dette er nattens førstevalg i amerikansk basketball. Han kom staselig kledd til draft-seremonien.

Markelle Fultz (19) hadde nemlig fått laget finsko av basketball-lær – etter egen idé, ifølge ham selv.

FØRSTEVALGET: Markelle Fultz fra Washington ble valgt av Philadelphia. Foto: Brad Penner , Reuters

Philadelphia hadde førstevalget, og plukket altså Fultz fra University of Washington. Klubben bestrebet seg på å få førstevalget og ga i forhandlinger bort både sitt tredjevalg og et fremtidig førstevalg til Boston for å kunne sikre seg Fultz.

193 centimeter høye er det andre førstevalget på rad som Philadelphia tar hjem. I fjor sikret de seg Ben Simmons. Klubben håper at de nye, unge spillerne skal løfte dem fra bunnen til toppen av ligaen. Philadelphia ble sist sesong nummer 14 av 15 lag i Eastern Conference.

Hyggelig for nordisk basketball var det at finske Lauri Markkanen (19 år og 213 centimeter) ble plukket som nummer syv – av Minnesota. Han er bror av Eero Markkanen, som spilte sammen med Martin Ødegaard på Real Madrids B-lag.

Los Angeles Lakers valgte som nummer to og tok UCLA-guarden Lonzo Ball.

Årets mester Golden State hadde ingen førsterundevalg denne gang.

Blant tidligere førstevalg i NBA er navn Kyrie Irving (2011), LeBron James (2003), Tim Duncan (1997), Allen Iverson (1996), Shaquille O'Neal (1992) og Magic Johnson (1979).

Her er nattens fremste valg:

1. Markelle Fultz, Philadelphia.

2. Lonzo Ball, LA Lakers.

3. Jayson Tatum, Boston.

4. Josh Jackson, Phoenix.

5. De’Aaron Fox, Sacramento.

6. Jonathan Isaac, Orlando.

7. Lauri Markkanen, Minnesota.