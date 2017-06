LeBron James rasismehetset: – Det er tøft å være svart i USA

Bare dager før NBA-finalen starter, ble porten foran hjemmet til superstjernen LeBron James (32) sprayet ned med et rasistisk budskap.

– Familien min er trygg. Det er alt som betyr noe, sa James på en pressekonferanse i forbindelse med den forestående finaleserien i NBA mellom Cleveland Cavaliers og Golden State Warriors.

LeBron James er basketsportens superstjerne, og Cavaliers er regjerende NBA-mestere etter at de vant fjorårets sluttspillduell mot nettopp Warriors. Gårsdagens pressekonferanse skulle egentlig handle om finalen, men hendelsen ved James' hjem tok alt fokus.

Onsdag morgen var nemlig porten foran James' hus i Los Angeles blitt sprayet ned. Det som amerikanske medier omtaler som «n-ordet» sto preget over hele fronten, og politiet ble varslet.

Det ble ikke gjennomført noen arrestasjoner onsdag, men amerikanske medier skriver at det finnes overvåkningsbilder som kan identifisere synderen.

Da pressefotografene kom fram til James' hus, var porten allerede blitt malt på nytt.

– Hatet lever



LeBron James var alvorstynget da han snakket om hendelsen på pressekonferansen.

– Dette viser at rasisme alltid vil være en del av verden, en del av Amerika. Hatet i Amerika, spesielt mot afrikansk-amerikanere, lever hver dag selv om det er fordekt. Folk gjemmer fjesene sine og sier ting om deg, men når du møter dem, smiler de til deg. Det lever, hver eneste dag, sier han.

Selv befant han seg på spillerhotellet som Cleveland Cavaliers benytter seg av i forkant av finalespillet. Familien hans var heller ikke i huset, og James poengterte at han først og fremst var glad for at ingen var blitt skadet.

– Det spiller ingen rolle hvor mye penger du har, hvor berømt du er eller hvor mange mennesker som ser opp til deg. Det er tøft å være svart i USA, sier han.

James sin familie er ikke i Los Angeles for øyeblikket, og stjernen var frustrert over at han ikke kunne trøste sin kone etter hendelsen, eller snakke med sine to sønner ansikt til ansikt. Ifølge amerikanske medier var 32-åringen også oppgitt over at han ble forstyrret i oppkjøringen mot finalespillet.

Men likevel: James håper det også kan komme noe godt ut av det som skjedde. Underveis i pressekonferansen overrasket han mange med å uttale følgende:

– Dersom det som skjedde kan føre til at debatten holdes gående, og at det kastes lys på oss som prøver å finne en måte å få ting til å gå fremover på, da har jeg ingenting imot at dette skjer oss igjen. Så lenge familien min er trygg.

Basketball ikke viktigst



Det er ikke første gang James uttaler seg om rasisme eller samfunnsspørsmål for øvrig. Han har også tidligere brukt den makten han har i form av å være kjendis og forbilde til å snakke om blant annet rasisme.

– Jeg har kommet dit i livet at jeg kjenner mine prioriteringer. Basketball vil alltid komme i andre rekke, bak familien min. Faktisk så kommer det også bak å være rollemodell for ungdom. Jeg skal være fokusert på det jeg skal gjøre i morgen, men basketball er ikke det viktigste i livet mitt, sier James.

Finaleserien mellom Cavaliers og Warriors starter natt til fredag. Det blir tredje år på rad at de to lagene møtes – Warriors vant i 2015, mens Cavaliers vant i fjor. Dersom de gjentar bedriften i år, vil det bli James' fjerde sluttspilltriumf i karrieren.