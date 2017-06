LeBron ble smågutt i natt

(Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers 113-91, totalt 1-0) Her må LeBron James titte opp på Kevin Durant, som ble den store spilleren i den første NBA-finalen.

Durant (28) fikk 38 poeng, 8 returer og 8 assists og ledet Golden State til storseier over LeBron James' Cleveland.

LeBron gjorde mye bra (28 poeng, 15 returer og 8 assists), men defensivt hadde han kjempetrøbbel med Kevin Durant.

Statistikken viser at første kamp i NBA-finalene ikke er LeBrons greie: 1-7 er tallenes tale.

Han har vunnet NBA-mesterskapet tre ganger (2012, 2013 og 2016), men har også vært med på å tape fire finaler.

Men det skal sies at sist LeBron James spilte mot Kevin Durant i finalen, så var Durant med på å vinne den første, deretter tape de fire neste (Miami Heat 4-1 over Oklahoma City i 2012).

LeBron fortalte onsdag om sine følelser omkring at porten foran hjemmet hans var sprayet ned med et rasistisk budskap.

– Dette viser at rasisme alltid vil være en del av verden, en del av Amerika. Hatet i Amerika, spesielt mot afrikansk-amerikanere, lever hver dag selv om det er fordekt. Folk gjemmer fjesene sine og sier ting om deg, men når du møter dem, smiler de til deg. Det lever, hver eneste dag, sa LeBron James, og la til at han likevel skulle prøve å fokusere best mulig på finalen.

Politiet i Los Angeles etterforsker saken som hatkriminalitet.

Stephen Curry hadde 28 poeng for Warriors. Han knekket Cavaliers med to kjappe trepoengere i begynnelsen av tredje periode. Warriors-ledelsen var plutselig oppe i 20 poeng.

– Jeg kunne ikke drømme om en så stor seier, mot det laget, i første finale, sier Warriors-trener Mike Brown i følge New York Times.

– Vi møter mesteren, og vi vet at de ikke kommer til å gi opp. Kamp to blir annerledes. Men det er en bra start, sa banens gigant, Durant.

Rihanna var blant mange kjendiser som var på plass på tribunen i Oakland i natt.

De to lagene har møttes i de tre siste NBA-finalene, og de står med en seier hver så langt. Både Warriors og Cavaliers har vært helt suverene på vei mot finalen. Dette var Warriors' 13. strake seier i NBA-sluttspillet denne våren.