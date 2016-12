Kyrie Irving senket Golden State Warriors - igjen

(Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors 109-108) Kyrie Irving (24) senket Golden State Warriors i kamp 7 av finaleserien i juni med en sen trepoenger. I kveldens kamp gjorde han i det - igjen.

– That kid is special, sa en LeBron James med dress, gull og solbriller til pressen etter kampen.

For Kyrie Irving er virkelig spesiell. Og en mann for de store anledingene:

Med drøye minuttet igjen på skuddklokken 20.juni i Oracle Arena i Oakland i kamp 7 av finaleserien traff Kyrie Irving på en trepoenger som sørget for at Cleveland vant sitt første sportstrofé på over 50 år.

I kveld gjorde han det igjen.

Med 13.5 sekunder igjen på skuddklokken fikk point guarden ballen på egen halvdel av Richard Jefferson. Irving dro seg inn under kurven, spant tilbake og skjøt over Klay Thompson fra fire-fem meter.

109-108.

– Jeg ville bare bruke tid og komme til min «spot». Jeg vet at Klay er en god forsvarsspiller, men heldigvis gikk den inn, sa Irving etter kampen.

Kevin Durant fikk muligheten til å avgjøre da han fikk ballen med drøye fire sekunder igjen, men mistet balansen og falt.

Kampen var over. Irving hadde senket Golden State Warriors - et halvt år etter at han gjorde det i Oracle Arena. Med totalt 25 poeng og ti assists var Irving sterkt delaktig til at Cavaliers tok sin 16 hjemmeseier for sesongen.

Durant herjet for gjestene, men kom til kort

Kevin Durant offentliggjorde signeringen med Golden State Warriors på den amerikanske nasjonaldagen. Det betydde et klubbskifte fra klubben han ble draftet av i 2007, Oklahoma City Thunder(den gang het klubben Seattle SuperSonic), til hovedrivalene i avdelingen i vest, Golden State Warriors.

Fått med deg denne? Sjokkovergangen som ryster USA: – Får tidenes beste NBA-lag

– Hovedmålet mitt var å ta avgjørelsen basert på hvor jeg kan utvikle meg som spiller, det har alltid styrt meg i riktig retning. (...) med dette i tankene, har jeg bestemt meg for å signere for Golden State Warriors, sa Durant den gang.

I kveldens kamp mot Cleveland Cavaliers i Quicken Loans Arena herjet Kevin Durant med hjemmelaget, men det hjalp ikke. Han ga seg ikke før han hadde scoret 36 poeng, men Irvings skudd på tampen avgjorde kampen.

I starten av den fjerde perioden ledet gjestene fra Oakland med 14 poeng, 94-80, men ledelsen ble spist opp av hjemmelaget, anført av LeBron James og Irving. På stillingen 103-103 tok Cleveland sin første ledelse siden første periode da James dunket inn to poeng og fikk et ekstra straffekast etter pasning av Irving.

Resten er historie.

Intensivt gjennom hele kampen

ELLEVILL BLOKK: LeBron James blokkerte Andre Iguodala sitt forsøk med under minuttet igjen av kamp 7 da stillingen var 89-89. Foto: Beck Diefenbach , AFP

For en atmosfære og for et trøkk i en fullstappet Quicken Loans Arena, som var utsolgt mange uker i forveien. 20 000 elleville basketfans fikk se lagene møte hverandre for første gang siden Cavaliers snudde 1-3 til 4-3 i finaleserien i juni.

LeBron James var enorm i finaleserien for et halvt år siden

og snittet på 29.7 poeng, 11.3 returer, 8.9 assists, 2.3 blokkerte skudd og 2.6 stjålne baller per kamp.

Fått med deg denne? Sjokkovergangen som ryster USA: – Får tidenes beste NBA-lag

Som første spiller i historien ledet han alle kategoriene i finaleserien.

Han blokkerte også skuddet til Andre Iguodala med drøye minuttet igjen. LeBron hadde - etter fire år i Miami Heat - lovt det han kom tilbake for å gjøre: vinne en tittel.

Siste innbyrdes oppgjør: 20.juni: Warriors - Cavaliers 89-93 17.juni: Cavaliers - Warriors 115-101 14.juni: Warriors - Cavaliers 97-112 11.juni: Cavaliers - Warriors 97-108 09.juni: Cavaliers - Warriors 120-90 06.juni: Warriors - Cavaliers 110-77 03.juni: Warriors - Cavaliers 104-89

Også i kveld var LeBron James toneangivende for hjemmelaget. Han noterte seg for 31 poeng og 13 returer.

James hadde en double-double med 11 poeng og ti returer til pause, i tillegg til en ellevill blokk på Zaza Pachulia med to sekunder igjen av den første omgangen.

Også etter pause styrte James showet for Cavaliers. Med 20 poeng de to siste periodene og 31 poeng tilsammen vant Cleveland et nervepirrende oppgjør 109-108.

Fått med deg denne? Flere NBA-spillere inne på listen: Sjekk hvor mye verdens best betalte idrettsutøver tjente i år

PS! Tidligere på dagen møttes New York Knicks og Boston Celtics i basketballens «mekka», Madison Square Garden. Anført av Isaiah Thomas med 27 poeng vant gjestene fra Boston 119-114.