Bartra: – De lengste og tøffeste 15 minuttene i mitt liv

Fra sykehussengen setter Marc Bartra (26) ord på tirsdagens bombeangrep mot Borussia Dortmund-bussen – der han selv ble skadet i armen.

«Smerte, panikk og usikkerheten fordi man ikke visste hva som foregikk, eller hvor lenge det ville vare. Det var de lengste og tøffeste 15 minuttene i mitt liv» skriver Bartra i en melding på Instagram der han i dag har lagt ut bilde av seg selv med kona og datteren på besøk på sykehuset i Dortmund.

Bartra brukte også for to dager siden sin Instagram-konto til å sende en hilsen. Samme kveld spilte lagkameratene den utsatte kampen, men tapte 2–3 hjemme mot Monaco.

Det var tirsdag kveld at Bartra og lagkameratene i Borussia Dortmund satt i bussen som skulle frakte laget til kvartfinalekampen i Champions League hjemme mot Monaco.

Tre bomber gikk av, og bussen ble påført materielle skader. Bartra og en politimann var utrolig nok de eneste som ble påført fysiske skader, men episoden sjokkerte naturlig nok en hel verden.

«Jeg tror sjokket fra disse dagene vil forsvinne litt etter litt, samtidig som jeg får tilbake lysten til å leve, kjempe, jobbe, le, gråte, føle, elske, tro, spille, trene, og å fortsette å sette pris på folkene mine, mine kjære, mine lagkamerater, lidenskapen min, å forsvare og å lukte gresset slik jeg pleier å gjøre før kamper for å motivere meg. Å se folk på tribunen som liker det vi gjør, bra folk som bare ønsker at vi får dem til å kjenne på følelser som gjør at de glemmer det som skjer i verden, og spesielt den verdenen vi lever i, som stadig blir galere.» skriver Bartra som er operert i høyrearmen etter splintskadene han pådro seg. Han er ventet å være tilbake på banen om en måneds tid.

En 25 år gammel mann er arrestert, mistenkt for å være involvert i bombeangrepet.

«Stolt»



«Det eneste jeg ber om, DET ENESTE, er at vi ALLE kan leve i fred og legge krigene bak oss. Vet dere hva jeg følte da jeg så på mitt hovne og skadde håndledd? Stolthet. Jeg så stolt på den og tenkte på at all den skaden de ønsket å påføre oss på tirsdag, begrenset seg til dette.» slår Bertra fast.

Dortmund-manager Thomas Tuchel har vært svært kritisk til at laget hans måtte spille kampen allerede onsdag kveld. Også flere av spillerne i den tyske storklubben har gått hardt ut mot UEFA.

– Jeg er først og fremst glad for å være i live. Det var mitt livs vanskeligste dag og jeg håper ingen andre trenger å oppleve en sånn dag. Etter gårsdagen hadde jeg ikke mer plass til å tenke på kampen, sa Dortmund-midtstopper Sokratis Papastathopoulos til ESPN etter 2-3-tapet onsdag kveld.