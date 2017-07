Jacobsen om NIFs OL-regning: – Kan virke som absurd bruk av penger

KRISTIANSAND (VG) Astrid Uhrenholdt Jacobsen (30) er klar i sin sak: Hun mener folket mister håpet og at idretten er tapt dersom ikke kommunikasjonen fra idrettens toppledelse blir bedre.

Uhrenhold Jacobsen uttaler seg etter at Norges Idrettsforbund, etter langvarig press fra omgivelsene, valgte å gi pressen innsyn i bilag fra Sotsji-OL 2014 og ungdoms-OL 2016.

Ikke mange idrettsutøvere vil ha en mening om hvordan idrettsforbundet har forvaltet pengene ved disse to mesterskapene, men den frittalende Heming-jenta har sin mening.

– Det er to perspektiver på dette. Det ene handler om de som jobber som frivillige og steker vaffelplater for å få ting til å gå rundt, og som gir aktivitet, innleder Uhrenholdt Jacobsen overfor VG, på spørsmål om hvordan hun ser på Norges Idrettsforbund pengebruk under Sotsji-OL i 2014 og ungdoms-OL i 2016. Deretter forteller hun hvordan prioriteringene til NIF til en viss grad kan forsvares.

– Så kan jeg skjønne at det kan virke som en absurd bruk av penger. Samtidig tenker jeg; Hva koster en firmafest i et stort selskap? Selv om man liker det eller ikke, så er det en del markedsprinsipper som gjelder i idretten. Og det er jo vi vant til i min idrett, sier Heming-jenta videre.

Innsyn i Norges Idrettsforbunds regnskaper: * Norges Idrettsforbund er blitt pålagt av myndighetene å gi regnskapsinnsyn på bilagsnivå fra og med 2017. * I fjor bestemte idrettsstyret seg for å ikke gi innsyn på bilagsnivå for pengebruk før 2015. * På ledermøtet i mai 2017 ombestemte NIF seg, og gikk enstemmig inn for å åpne opp regnskapene. * Nå gis det innsyn i pengebruk knyttet til De olympiske leker i Sotsji i 2014, og i forbindelse med Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. * Innsyn i andre forhold vil bli iverksatt senere i år.

Det har kommet frem at NIF holdt tett om en konge-suite til 185.000 kroner under lekene i Russland, spanderte alkohol på gjestene sine for 150.000 kroner på Lillehammer for et drøyt år siden og under samme mesterskap kjøpte seg positiv omtale for nær 900.000 kroner. I tillegg ble en rekke kjendiser honorert for sitt arbeid under ungdoms-OL her i landet.

– Uten at jeg skal uttale meg detaljert om de tallene, men noen ganger må man investere noe for å få noe tilbake. Det vil være mange sider i en sånn sak. Da er det også i de tilfellene så utrolig viktig å kommunisere godt med grasrota. Hvorfor man velger å bruke penger på dette og hvorfor det er viktig. Det er for at de frivillige ikke skal miste motet. Da er norsk idrett tapt, slår 30-åringen fast.

Hun ble nummer to bak Heidi Weng under Kristiansand Skifestival lørdag. Kroppen responderer overraskende godt etter at hun har valgt å trappe ned treningsmengden i de tidlige vår- og sommermånedene. Dermed reiser Uhrenholdt Jacobsen hjem fra Sørlandet med en god følelse.

Det samme gjør trolig Petter Northug. Han kunne ikke gjøre noe med maskinen fra Tydal, Niklas Dyrhaug, på den snaue ti kilometer lange jaktstarten på rulleski lørdag. Men noen solide kraftanstrengelser på oppløpet gjorde at Northug suste over målstreken til en tredjeplass - noen tideler foran Emil Iversen og Martin Johnsrud Sundby, som ble nummer fire og fem.

IMPONERTE: Petter Northug og Martin Johnsrud Sundby (i bakgrunn) etter Kristiansand Skifestival. Foto: Mikal Aaserud, VG

Northug har hatt sine uenigheter med Inge Andersen tidligere. Han var generalsekretær i Norges Idrettsforbund under de to mesterskapene som pressen nå har fått organisasjonens bilag fra. Da Andersen måtte gå fra sin stilling tidligere i år, var Northug overfor TV 2 opprørt over hva generalsekretæren kunne ta ut i sluttpakke.

I dag bare flirer Northug litt oppgitt når han får spørsmål om hva idrettsforbundet har brukt penger på i løpet av de to mesterskapene som man har fått innsyn i på bilagsnivå.

– Det er godt å se at gutta koser seg... Jeg trenger ikke si noe mer enn det, sier 31-åringen.

– Jeg flirer av det. At gutta koser seg, det oppsummerer alle regningene, sier Northug og smiler.

Gårsdagens store helt i herreklassen understreker at han bare har fått med seg NIFs pengebruk gjennom mediene.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det er ikke alt der som har vært like klokkerent, men jeg føler de er i ferd med å rydde opp og ta tak i det. Jeg tror det blir bra fremover, sier Niklas Dyrhaug til VG.