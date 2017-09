Amanda Kurtovic og hockeyprofil Csiszar har blitt et par

Håndballstjernen Amanda Kurtovic (26) har funnet lykken med Iskrigerne-profil og Vålerenga-spiller Brede Csiszar (30).

Det bekrefter Csiszar overfor TV 2.

De to idrettsprofilene utgjør et merittert par - Kurtovic har både OL-gull, VM-gull og EM-gull i premieskapet, Csiszar har en rekke landskamper for Norge, og har lenge vært kaptein for Vålerenga.

Csiszar har også blitt godt kjent for det norske folk gjennom TV 2-serien Iskrigerne, hvor han har vært med i tre sesonger.

Der figurerte Csiszar sammen med sin daværende samboer, som han også har to barn med.

Vålerenga har nettopp startet sesonengen, og serieåpnet fredag mot Storhamar i Gjøvik Fjellhall. Det endte med et 4-3-tap.

Reiste utenlands



Kurtovic spilte inntil nylig for den norske toppklubben Larvik, men i mars ble det kjent at hun hadde signert for det rumenske laget CSM Bucuresti. Utenlandsoppholdet er hennes andre i karrieren, Kurtovic har tidligere også spilt i dansk håndball før hun vendte hjem til Nirge.

På det norske landslaget har Kurtovic figurert i en årrekke, og 26-åringen har vært med på en rekke triumfer. I VM 2011 ble hun verdensmester, og året etter tok hun OL-gull i London.

Amanda Kurtovic om sitt drama: – Jeg hadde ikke kontroll

Det ble gull også under VM i Danmark i 2015, og i Rio-OL i fjor var hun en del av laget som spilte seg til bronse.

Før jul i 2016 fullførte Kurtovic medaljesamlingen ved å også legge til et EM-gull.