Super-Vonn tilbake for å ta Stenmark-rekorden

Lindsey Vonn (31) er så besatt av den «umulige» rekorden til Ingemar Stenmark (60) at hun kommer til å konkurrere helt til hun har slått den svenske alpinlegenden.

Dette fikk skistjernene i premiepenger i 2016-sesongen: Marcel Hirscher (alpint) 5,1 mill Lindsey Vonn (alpint) 3,73 mill Therese Johaug (langrenn) 3,71 mill Aksel Lund Svindal (alpint) 3,7 mill Henrik Kristoffersen (alpint) 3,58 mill Martin Johnsrud Sundby (langrenn) 3,51 mill Kjetil Jansrud (alpint) 2,5 mill Petr Prevc (hopp) 2,14 mill Ingvild Flugstad Østberg (langrenn) 2 mill Heidi Weng (langrenn) 1,9 mill Petter Northug (langrenn) 1,25 mill Kilde: FIS

Den amerikanske fartsdronningen er tilbake på ski igjen etter et skadeavbrekk på syv måneder.

– Jeg føler meg veldig sterk, og motivert for å kjøre konkurranser igjen, sier Lindsey Vonn.

Superstjernen har vunnet 76 renn i verdenscupen. Stenmark klarte 86 seiere (1974 til 1989) i sin utrolige karriere. Og han kjørte med få unntak bare slalåm og storslalåm. Lindsey Vonn har på sin side stått på toppen av seierspallen i alle fem alpindisiplinene.

Les også: Tiger Woods om bruddet med Lindsey: – Brutalt

– Det er definitivt mitt store mål. Jeg fokuserer bare på å vinne. Men det er hardt. sier Lindsey Vonn.

Hun har i første omgang bestemt seg for å konkurrere til Pyeongchang-OL i 2018. Nå åpner hun for karriereforlengelse for å passere Stenmark. Og én viktig ting til; kjøre i samme utforløype som sine mannlige kolleger.

Hun har utfordret det internasjonale skiforbundet (FIS). Foreløpig har hun ikke fått grønt lys. Men hun gir ikke opp kampen. Lake Louise (Canada) er et av tre steder som arrangerer utfor både for kvinner og menn - hvor hun kan bytte til «gutteutfor».



– Jeg tror det er godt for alpinsportens ambisjoner. Jeg har alltid trent sammen med menn, og jeg klarer å presse meg hardere når jeg trenere sammen med dem, sier Vonn.



For to år siden slo hun rekorden til østerrikske Annemarie Moser-Pröll (62 verdenscupseiere). Vonn innrømmer at det var tøft mentalt å knuse den barrieren. Og hun kjenner på at Stenmark kan bli enda vanskeligere.

Les også: Stenmark om Kristoffersen: – Største talentet jeg har sett

– Det blir akkurat som med Moser-Pröll. Jo mer du tenker på det, dess hardere blir det å slå rekorden. Så jeg prøver ikke å tenke for mye på det. Bare på å vinne så mange renn som mulig. Hvis jeg klarer det kan jeg forhåpentligvis ta Stenmarks rekord kommende vinter, sier Vonn.

I et intervju som er publisert i amerikanske Denver Post snakker hun om sitt comeback i alpinsirkuset etter det fatale uhellet i super-G-løypa i Andorra i februar hvor hun pådro seg en komplisert skade i venstre kne.

Hun har trent i Portillo i Chile – sammen med blant andre Aksel Lund Svindal og de norske alpinistene – på søramerikansk vintersnø de siste ukene.

Husker du: Her ryker korsbåndet til Lund Svindal

– Jeg har ingen smerter. Jeg føler meg helt topp. Og jeg har følt meg hundre prosent en stund nå, sier Vonn.

PS! Verdenscupen i alpint sesongåpner i Sölden (Østerrike) 22.–23. oktober med storslalåm med kvinner og menn.

VGTV: Fallet som sjokkerer