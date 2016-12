Dobbel lykke for Jansrud og Svindal: – Ble ganske følelsesladet for oss begge

Kjetil Jansrud (31) kunne juble for seieren i Super-G-rennet i Val d'Isere, men ble vel så rørt over å se lagkameraten Aksel Lund Svindal gjøre comeback fra korsbåndskaden med en sensasjonell andreplass.

– Det er overraskende at han klarer det med tanke på den alvorlige skaden, men det er ikke overraskende med tanke på den personen han er, sier Jansrud til VG om Svindal.

– Jeg har jobbet ekstra med å være veldig realistisk. Når man plutselig er i en ny situasjon, for eksempel med et kne som ikke fungerer, er det om å gjøre å innse det - og gjøre det beste ut av det, svarer Aksel Lund Svindal på spørsmål fra VG om hans «evne» til å komme tilbake etter en alvorlige skader.

– Det er det jeg er god på, tilføyer han.

Aksel Lund Svindal understreker også at han også er «heldig» som er en av verdens beste utøvere i alpinsporten. Det medfører at så å si alle med ekspertise på nødvendige felt står klar til å hjelpe ham når han blir rammet av uhell og skader.

Han sier han var forespeilet medium gode prognoser med hensyn til comebacket nå, etter hans lengste fravær uten skikjøring. Folk i Aksel Lund Svindals nærmeste krets har fortalt ham at dette ville være «helt på kanten».

– Det var unisont, det var skepsis. Dette er noe som tar tid, sier Aksel Lund Svindal mens han sitter og tråkker på en ergometersykkel for å unngå hevelse rundt skaden i kneet.

– Dette er noe vi pleier å gjøre hele tiden. Men for meg er det ekstra viktig, sier han.

Han tror, med tanke på det som «skjedde» mens han føk ned traseen i super-G til 2. plass, ikke han vil våkne med en uønsket hevelse lørdag morgen.

Kjetil Jansrud spøkte med at han ødela festen for Svindal fordi han snek seg foran på resultatlistene med 17 hundredeler, men har overhodet ikke noe dårlig samvittighet for det. Svindal feiret uansett andreplassen som en seier.

– Jeg har aldri sett Aksel så glad for en andreplass noen gang. Han er jo en «villbass», så det er typisk ham å levere uansett, legger Jansrud til.

Svindal stygt skadet i januar: Røk korsbåndet

– Dette er en sinnssyk god start. Det er bedre enn ventet, sier Svindal etter det herlige comebacket.

Vanvittig



Sesongåpning i Super-G ble en jubeldag for den norske duoen. Rennene i Lake Louise og Beaver Creek ble det ikke noe av, og det er tradisjonelt gode bakker for norske alpinister. Jansrud selv beskriver det som «favorittbakker», og synes derfor det smakte ekstra godt å lykkes i Val d'Isere.

MYE FØLELSER: Kjetil Jansrud (t.h.) og Aksel Lund Svindal på pallen etter dagens renn i Frankrike. Foto: Giovanni Auletta , AP

– Det ble ganske følelsesladet for oss begge i målområdet der. Det har vært mye har jobbing bak det som skjedde i dag, sier Jansrud.

– Hva er størst i dag - din seier, eller Aksels sterke comeback?

– Prestasjonsmessig må nok det være Aksel. Det er helt vanvittig å komme tilbake å levere på den måten der. Jeg kjørte på det jevne, og er superglad for at jeg tydeligvis er i veldig god form, sier Jansrud etter sin 15. seier i verdenscupen.

– Jeg merker at forventingene til det norske laget er store, også fra utenlandske medier. Da er det utrolig deilig å kunne levere som i dag, og så har vi Alexander (Aamodt Kilde) som har den innstillingen at han bare skal vinne og satser voldsomt. Han misset litt i dag, men det er en mann norsk alpinsport får mye glede av fremover, sier Jansrud.

Uansett var det Aksel Lund Svindal som fikk mye av oppmerksomheten etterpå - i sitt første renn siden korsbåndet røk i Kitzbühel i januar. Det er tredje gang i karrieren at han kommer tilbake fra en alvorlig skade, denne gangen også med et langt mindre treningsgrunnlag enn ellers.

– Hva er det ved Aksel som gjør at han leverer som han gjør?

– Han har en egen evne til å komme seg rundt utfordringer. Er kneet bra nok, så kjører han knallfort. Og er det ikke bra nok, så står han over. De aller fleste vil la seg påvirke av hva som kan skje og hva som kan gå galt, mens Aksel kun fokuserer på å kjøre fort. Det er jo en av grunnene til at han er så god som han er, sier Jansrud.

Burde kjørt dobbelt så mye på ski



Alpinsjef Claus Ryste var også en meget glad mann etter dagens renn.

KNALLSTART: Aksel Lund Svindal (t.v.) strålte etter andreplassen. Her gratuleres han av vinneren Kjetil Jansrud. Foto: Giovanni Auletta , AP

– Aksel har blitt gradvis bedre, men vi har skyndet oss langsomt. Det viktigste var å bli skikkelig frisk, og ikke risikere noe i dag, sier han til VG.

– Han har mye mindre tid på ski enn han burde hatt - omtrent halvparten av racekjøringen. Samtidig har han fått trent ganske bra ellers, og har en enorm erfaring som tydeligvis kommer godt med, sier Ryste.

– Hvilke forventninger hadde du til plassering før rennet?

– Jeg hadde egentlig ikke noen forventninger. Jeg hadde håp om at han skulle få et skikkelig renn, så dette var jo veldig, veldig bra. Jeg tror han er veldig glad for å kunne være med å konkurrere igjen.

– Umenneskelige kvaliteter



NRK-ekspert Marius Arnesen kommenterte comebackrennet til Svindal, og er mektig imponert over at 33-åringen leverte på toppnivå igjen.

– Det er jo på grensen til umenneskelige kvaliteter han viser. Det å kjempe om seieren i det første rennet. Det sier mye om det mentale, hvilket «rennhode» han har, og om planleggingen. Jeg var veldig usikker på hva han kunne levere i dag, men har sett at han har hengt bra med på tidene på utfortreningen, sier Arnesen til VG.

Den tidligere landslagstreneren kjenner Svindal godt etter mange år i alpinsirkuset.

– Han har en helt spesiell psyke, og en evne til å dra frem det han trenger for å prestere. Han er smart og gjør aldri noe ugjennomtenkt. Selv om kroppen ikke er helt klar, så er tydeligvis hodet det. Han har liksom kontroll på alle situasjoner, og dette føyer seg bare inn i rekken av utrolige prestasjoner i en fantastisk karriere, roser Arnesen.

– Men vi må ikke glemme det Jansrud gjør i dag. Det står virkelig respekt av seieren hans. Det er helt rått, og viser hvilken posisjon han har. For øyeblikket er han verdens beste utøver, men det er forståelig at det blir mye snakk om Aksel, legger Arnesen til.

Aleksander Aamodt Kilde endte på 22. plass etter et par stygge feil, mens Adrian Smiseth Sejersted ble nummer 38 og Bjørnar Neteland nummer 45. Rasmus Windingstad kjørte ut.

NORSKE DOBBELTSEIRER I VERDENSCUP ALPINT:

Finn Chr. Jagge foran Ole Kr. Furuseth, slalåm, Kranjska Gora, 1994

Lasse Kjus foran Kjetil A. Aamodt, kombinasjonen, Kitzbühel, 1994

Jan Einar Thorsen foran Lasse Kjus, super-G, Vail, 1994

Atle Skårdal foran Lasse Kjus, super-G, Val d'Isère, 1995

Lasse Kjus foran Kjetil A. Aamodt, kombinasjonen, Kitzbühel, 1997

Lasse Kjus foran Kjetil A. Aamodt, kombinasjonen, Wengen, 1999

Lasse Kjus foran Kjetil A. Aamodt, utfor, Kitzbühel, 1999

Kjetil A. Aamodt foran Lasse Kjus, kombinasjonen, Kitzbühel, 1999

Kjetil A. Aamodt foran Ole Kr. Furuseth, slalåm, Wengen, 2000

Kjetil A. Aamodt foran Lasse Kjus, kombinasjonen, Kitzbühel, 2002

Stina Hofgaard Nilsen foran Andrine Flemmen, storslalåm, Cortina, 2002

Truls Ove Karlsen foran Tom Stiansen, slalåm, Kranjska Gora, 2004

Kjetil Jansrud foran Aksel Lund Svindal, super-G, Kvitfjell, 2012

Aksel Lund Svindal foran Kjetil Jansrud, utfor, Beaver Creek, 2015

Kjetil Jansrud foran Aksel Lund Svindal, storslalåm, Alta Badia, 2015

Kjetil Jansrud foran Aksel Lund Svindal, kombinasjonen, Wengen, 2016

Kjetil Jansrud foran Aksel Lund Svindal, super-G, Val d'Isère, 2016

NORSKE TRIPPELSEIRER I VERDENSCUP ALPINT:

Kjetil A. Aamodt foran Lasse Kjus og Harald Chr. Strand Nilsen, kombinasjonen, Chamonix, 1994

Ole Kr. Furuseth foran Finn Chr. Jagge og Tom Stiansen, slalåm, Yong Pyong, 1998

Aksel Lund Svindal foran Kjetil Jansrud og Aleksander Aamodt Kilde, super-G, Val Gardena, 2015

FLEST VERDENSCUPSEIRER I SUPER-G, MENN:

Østerrike 73

Sveits 34

Norge 34

Italia 13