Løseth etter nedtur og tiendeplass: – Henger litt sammen med selvtilliten

ST. MORITZ (VG) Nina Løseth (27) var på skuddhold for VM-medalje, men bommet i finaleomgangen.

Nina Løseth var nummer seks etter 1. omgang, men tapte fra start til mål i jakten på pallplass i finaleomgangen. Hun innrømmet at hun ikke helt klarte å slippe seg løs.

– Jeg skulle gi det alt jeg hadde, men det følte jeg ikke at jeg klarte. Det henger litt sammen med selvtilliten. Storslalåm har vært berg-og-dalbane, vurderer Løseth overfor norske medier i målområdet i St. Moritz.

10. plassen er uansett hennes beste mesterskapsresultat i storslalåmdisiplinen. Ragnhild Mowinckel ble nummer 18 – og overraskelsen fra 1. omgang, 20 år gamle Kristin Lysdahl, endte på 23. plass.

– Innstillingen var alt eller ingenting. Nå blir det ingenting, medgir Mowinckel, som reiser hjem fra VM med sjetteplassen i super-G som beste resultat.

Mens Løseth har én disiplin igjen – hennes beste: Lørdagens slalåmkonkurranse. Der er også selvtilliten en helt annen, forsikrer 27-åringen fra Ålesund.

– Det er ikke at den er dårlig i storslalåm. Bare ikke like bra. I slalåm har jeg hatt en slags letthet hele sesongen. Der går det alltid lett for meg. Det er det gjort i alle år. Storslalåm må jeg jobbe for, forklarer Løseth til VG.

– Det går ikke helt rent i noen av svingene. Det er god kjøring, men hun mangler det siste lille, vurderte alpinekspert Kjetil André Aamodt på NRKs direktesending.

– Jeg blir innmari skuffet når jeg ikke klarer å få frem det beste i meg selv. Jeg føler ikke jeg for gitt det jeg kan, sier Løseth.

VM-gullet gikk til franske Tessa Worley – akkurat som i Schladming for fire år siden. Ikke overrasket handlet det om Worley og amerikanske Mikaela Shiffrin. Men selv med en grov bommert øverst i 2. omgang var Worley suveren og vant 34 hundredeler foran USAs beste teknikkjører.

Italienske Sofia Goggia tok bronse – og jublet til gull i målområdet.



Mowinckel og Lysdahl tapte terreng

Det var tre norske som kvalifiserte som for finaleomgangen i VM-storslalåmen i St. Moritz. I tillegg til Løseth: Ragnhild Mowinckel og Kristin Lysdahl.

Mowinckel var nummer 18 etter første omgang, men klarte ikke å kjøre seg opp i den andre.

– Det her var ganske dårlig. Det baller på seg hele veien. Jeg syns jeg starter helt ok, men så blir det feil etter feil etter feil. Da stopper det totalt opp, sa Mowinckel til NRK.



20 år gamle Lysdahl fulgte opp litt senere, etter en 12. plass fra 1. omgang. Kristina Riis-Johansen ble nummer 32 i den første omgangen, og klarte dermed ikke å kvalifisere seg til finaleomgangen.