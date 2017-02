Her feirer Haugen med samboeren og sønnen: – Du blir emosjonell

ST. MORITZ (VG) Først jublet Leif Kristian Haugen (29) for VM-bronsen i storslalåm. Så ble han minst like glad da han fikk møte sønnen Olav (åtte måneder) og forloveden Marthe Gausen Nestvold umiddelbart etter blomsterseremonien.

– Det er utrolig gøy at de er her. Du blir nesten emosjonell og du får oppleve det sammen med dem. De har vært med hele veien, sier Leif Kristian Haugen til VG.

I VM-storslalåmen kjørte han inn til 7. plass i første omgang og var dermed på skuddhold for medalje i forkant av finaleomgangen. Med imponerende kjøring ble det bronseplass for Haugen, som aldri har vært på pallen i verdenscupen.

Han tok dermed sin første pallplassering i et internasjonalt renn, 71 hundredeler bak Marcel Hirscher (27) som endelig tok gullet i storslalåm etter to sølv i de foregående to verdensmesterskapene..

– Det er helt drøyt, helt sykt. Uvirkelig, men ordentlig gøy. Det er litt surrealistisk å stå her og snakke om egen VM-medalje. Jeg var så nervøs, og hadde ordentlig vondt i magen, sier en lykkelig bronsevinner til NRK.

Henrik Kristoffersen (22) hadde også medaljesjansen innen rekkevidde, etter 5. plass i den første omgangen. Han klarte imidlertid ikke å følge opp Haugens imponerende renn.

– Jeg hadde lyst til å være seks hundredeler raskere, men samtidig er det utrolig kult for Leif. Han skal ha all æren for dette selv. Det er ikke én annen person som skal ha æren. Han har gjort alt selv, gått på college, betalt alt selv, reist selv, trent selv, så mye jobb alene. Det er utrolig stort for ham, sier Henrik Kristoffersen til VG.

Før Hirscher satte utfor som rennets siste løper, lå det ann til dobbel norsk på pallen i St. Moritz, men etter at Hirscher inntok 1. plassen, glapp pallen for nordmannen, som dermed endte på 4. plass. Han var fem hundredeler bak sin norske kollega, og 76 hundredeler bak erkerival Hirscher.

Det ble dobbel jubel for Østerrike, ettersom Hirscher tok gull, og landsmann Roland Leitinger tok sølvmedalje, 25 hundredeler bak Hirscher. En av de største favorittene, Alexis Pinturault skuffet og endte på 7. plass, nesten sekundet bak seierherren fra Østerrike.

PALL-GUTTA: Fra venstre: Østerrikes Roland Leitinger med 2. plass og sølv, seierherre Marcel Hirscher og Norges Leif Kristian Haugen som tok bronsemedalje. Foto: Fabrice Coffrini , AFP

– VMs mest fortjente medalje



En sykdomsrammet Kjetil Jansrud (31) reiste hjem fra St. Moritz onsdag, og fulgte dermed rennet hjemmefra. Han var ikke overraskende svært fornøyd på lagkameratens vegne.

– Historien hans er enormt imponerende med tanke på skolegang i USA og så videre. Han returnerer som pappa med egen familie og får medalje. Det er et eventyr, sier Kjetil Jansrud til VG, og legger til:

– Han er en hardtarbeidende og likandes kar. Slike folk ønsker du skal lykkes. Endelig.

Han tok også til sosiale medier for å uttrykke sin glede.