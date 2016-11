Sensasjonen Maren Skjøld: – Kanskje ikke så god til å sette meg mål

Det går overraskende fort i svingene for Maren Skjøld (23) om dagen. Femteplassen i verdenscupen i går var langt over målene for sesongen.

– Det passer nok ikke helt inn i den «stein-på-stein-modellen» jeg har levd etter nei, ler Maren Skjøld da VG pratet med henne i går ettermiddag.

Da hadde 23-åringen fra Gjøvik akkurat levert bestetid av samtlige i 2. omgang i verdenscupslalåmen i finske Levi, og kjørt seg opp fra 16.- til 5.-plass.

Med Nina Løseth på åttendeplass, ble det en real opptur etter sesongåpningen i Sölden.

MAREN SKJØLD Hjemsted: Gjøvik

Alder: 23

Klubb: Gjøvik Skiklubb

Meritter: Totalseier Europacupen, NM-gull i superkombinasjon 2015, NM-sølv superkombinasjon 2015, NM-sølv slalåm 2015, NM-sølv super-G 2015.

Før sesongen var målet topp 15 og kanskje topp 10.

– Jeg er kanskje ikke så god til å sette meg mål, ler Skjøld til VG.

Også i fjor overgikk hun egne forventninger.

– Det sto at jeg skulle ha flere topp fem-plasseringer i europacupen.

Det endte med en soleklar totalseier, samt fem renn i verdenscupen med 17.-plass som bestenotering.

– Men det er kanskje derfor jeg har tatt steg for steg. Jeg setter meg mål som jeg har tro på og jobber hardt mot. Når jeg ikke målene, har jeg aldri blitt altfor skuffet.

Erik Skaslien er trener for e-cuplaget til Norge og har fulgt Skjøld i flere år.

– Maren og jeg pratet ikke mye om mål. De ble satt, men så var det treningsarbeidet. Det å finne detaljene som kan forbedres, og jobbe nøyaktig nok med dem, sier Skaslien til VG, som innrømet at han ble svært rørt over sin tidligere elevs prestasjon i går:

– Topp fem! Nei, det er helt uvirkelig...

At Skjøld kjørte seg opp elleve plasser gjorde at hun måtte utsette flyreisen hjem til Norge, ettersom hun måtte delta på premieutdelingen

– Jeg har tenkt mye på Levi. Det er en løype som passer meg fint, med et flatparti som krever mye bevegelse for å skape fart. Der er jeg grei til å skape fart, i tillegg til at jeg har blitt bedre i hengene. Sammen ble det bra.

Da Nina Løseth passerte målstreken, var hun den syvende i rekken som havnet bak Gjøvik-alpinisten.

– Hun peker rett bort på Skjøld og gliser! To norske slalåmkjørere topp ti i Levi. Det er en lørdag jeg lever godt med, kommenterte Thomas Lerdahl under NRKs sending.

– Nei, da jeg så det begynte jeg nesten å grine litt. Vi to jobber tett sammen og pusher hverandre. Det betydde mye, vedgår Skjøld.

– Det hele var en «ut av deg selv-opplevelse». Da jeg passerte målstreken husket jeg nesten ikke å ha kjørt engang, avslutter 23-åringen.

