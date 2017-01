Ny Kristoffersen-triumf i Adelboden: - Det er en nydelig følelse

22 år gammel er Henrik Kristoffersen allerede en legende. I dag kopierte Rælingen-gutten Adelboden-bragden fra i fjor og tok sin 13. verdenscupseier på dramatisk vis.

I fjor skrev Henrik Kristoffersen seg inn i historiebøkene da han knuste verdenseliten i januar-klassikerne Adelboden, Wengen, Kitzbühel og Schladming i løpet av tre sensasjonelle uker.

I dag fulgte 22-åringen opp 3. plassen fra slalåm-rennet i kroatiske Zagreb sist uke med å knuse alle motstanderne i samme disiplin i Adelboden. Kristoffersen ledet etter en tåkelagt 1. omgang, sto imot forventningspresset i den andre og bukket under målseilet til sin 3. verdenscupseier i bare sitt fjerde forsøk denne sesongen med overlegen margin. Hele 1,83 sekunder ned til nummer to, italienske Manfred Mölgg, er ren utklassing.

– Det er så moro å stå på ski! Jeg kunne høre folk juble underveis. Det er så moro. Jeg forsøkte å presse på så hardt jeg kunne. Det er en nydelig følelse, sier Kristoffersen i et intervju på stadionen.



Hirscher la press

Marcel Hirscher har vunnet verdenscupen i alpint de fem siste sesongene. Østerrikeren er ikke vant til spesielt mye motgang. Derfor var han forbannet over å måtte kjøre under krevende forhold i den 1. omgangen.

Han var heller ikke alene om å være frustrert. Flere løpere klaget over dårlig sikt, noe som medførte at de ikke fikk forberedt seg på slagene mot skiene før de plutselig kom. Det bidro til store tidsforskjeller.

Hirscher var 1,60 sekunder bak Kristoffer etter 1. omgang. I den andre var tåken lenge borte, men da østerrikeren skulle sette utfor var det plutselig dårlig sikt igjen på toppen. Det betydde ikke at Hirscher ga opp. Han kriget seg i stedet gjennom løypen og inn til ny bestetid med 1:57,06.

En tid som holdt helt til Mölgg overtok teten som nest sistemann og Kristoffersen viste hvem som er kongen av Adelboden aller sist.

Nordbotten med fantastisk 2. omgang

Fem år etter at Jonathan Nordbotten debuterte i verdenscupen med å kjøre ut i amerikanske Beaver Creek, gjorde han at det norske laget fikk enda en mann å glede seg over. For etter en svak 1. omgang som holdt på å koste ham sjansen til å kjøre i den andre, kom han videre som aller siste mann.

Muligheten i løp nummer to utnyttet 27-åringen deretter oppsiktsvekkende godt. Med tiden 1:58,73 ledet han rennet da 11 mann gjensto.

Med Kristoffersen, Mölgg, Hirscher og en rekke andre stjerner igjen på toppen ble imidlertid Nordbotten til slutt passert av ni utøvere og endte som nummer 10. Lars Kristoffer Haugen lyktes ikke like bra, og havnet på en 29. plass - mens Sebastian Foss Solevåg kjørte ut i 1. omgang.

- Det var deilig å få ut litt av det jeg har gjort på trening i det siste. Jeg er veldig fornøyd, sier Nordbotten til TV 2.

Topp 10:

1. Henrik Kristoffersen. 1:54,87

2. Manfred Mölgg (Italia). + 1,83

3. Marcel Hirscher (Østerrike). + 2,19

4. Felix Neureuther (Tyskland). + 2,24

5. Alexander Khorosjilov (Russland). + 2,45

6. André Myhrer (Sverige). + 2,62

7. Manuel Feller (Østerrike). + 3,05

8. Daniel Yule (Sveits). + 3,16

9. Alexis Pinturault (Frankrike). + 3,48

10. Jonathan Nordbotten. + 3,86

10. Linus Strasser (Tyskland). + 3,86