Hylles som verdens beste - slik forklarer Kristoffersen suksessen

22 år gammel er Henrik Kristoffersen allerede en legende. I dag kopierte Rælingen-gutten Adelboden-bragden fra i fjor og tok sin 13. verdenscupseier på dramatisk vis.

I fjor skrev Henrik Kristoffersen seg inn i historiebøkene da han knuste verdenseliten i januar-klassikerne Adelboden, Wengen, Kitzbühel og Schladming i løpet av tre sensasjonelle uker.

I dag fulgte 22-åringen opp 3. plassen fra slalåm-rennet i kroatiske Zagreb sist uke med å knuse alle motstanderne i samme disiplin i Adelboden. Kristoffersen ledet etter en tåkelagt 1. omgang, sto imot forventningspresset i den andre og bukket under målseilet til sin 3. verdenscupseier i bare sitt fjerde forsøk denne sesongen med overlegen margin. Hele 1,83 sekunder ned til nummer to, italienske Manfred Mölgg, er ren utklassing.

– Å stå på toppen, vite at du er helt alene og se 1,83 omgitt av grønt når du kommer i mål … Det er en kul følelse, det, forteller Kristoffersen til VG bare noen minutter etter å ha blitt dopingtestet i Sveits.

INNFRIDDE: Kristoffersen forteller om gleden over å ha tatt sin 13. verdenscupseier. Foto: Scanpix

- En makdemonstrasjon

Tidligere slalåm-spesialist Finn Christian Jagge (50) tok syv verdenscupseirer i løpet av karrieren. Kristoffersen har allerede 13, og karen fra Romerike er fremdeles bare 22 år gammel.

Jagge beskriver Kristoffersens prestasjoner som nærmest ubegripelige.

– Han er den beste slalåm-kjøreren Norge noen gang har hatt. Det Kristoffersen gjør i dag, er en maktdemonstrasjon. Han har tatt det tekniske et hakk videre. Hirscher sier det bra: Kristoffersen er nå mannen å måle seg med i slalåm. Han kjører annerledes, han kjører bedre, han kjører raskest. De andre gjør feil. Han gjør ikke det, kommenterer Jagge overfor VG.

Slik forklarer han suksessen

I samtale med VG er Kristoffersen offensiv, men behersket. Ikke ulikt måten han fremstår på som alpinist. Gleden over dagens seier er naturlig nok stor. På spørsmål om hvordan han har blitt så god så tidlig, trekker han frem tidligere karrierevalg som helt avgjørende.

– Jeg har tatt noen valg som skiller seg ut fra andre. Jeg har gått litt imot strømmen. Hvis man skal bli bedre enn andre, kan man ikke gjøre akkurat det samme. Da blir man helt lik. I 2013, hvis jeg ikke husker feil, valgte jeg for eksempel å kjøre europacup i storslalåm i stedet for verdenscup i slalåm i Wengen. Det var fordi jeg ville bli bedre i storslalåm. Jeg tror ikke at det er så mange andre som ville gjort det, men det har bidratt til at jeg i dag er topp 7 i begge grener. Jeg tror sånne ting er viktig, forteller 22-åringen.

Han skryter også av foreldrene sine. Pappa Lars og mamma Hilde.

– Jeg har hatt en far som har vært veldig flink. Han har presset meg, men han har vært rettferdig. Han har alltid gjort alt for at jeg skal kunne oppfylle drømmen min om å bli best på ski. Nå er jeg nær ved på bli best i verden, i alle fall i slalåm, om ikke totalt enda. De valgene far og mor har tatt for meg, er jeg evig takknemlig for, sier Kristoffersen, som blant annet ble tatt med til Sverige som barn for å konkurrere på et tidspunkt hvor han var for ung til å gjøre det i Norge.

Hylles

Kristoffersen fyller ikke 23 år før til sommeren. Resultatene, kvaliteten og de nyskapende elementene i kjørestilen gjør at Jagge mener man allerede nå må sette han opp mot de aller største alpinistene i Norges stolte historie. I fjor ble det seks verdenscupseirer. Denne sesongen har Kristoffersen allerede lagt ytterligere fire til merittlisten.

– Sånn som Kristoffersen holder på nå, er det bare å regne på når han tar igjen typer som Aksel Lund Svindal, Kjetil André Aamodt og Lasse Kjus. Om han gjør det, vet man jo ikke, men han fortsetter jo bare der han slapp i fjor. Det er bare å hylle, sier Jagge, og fortsetter med entusiasme i stemmen:

– Han har fått en rutine som de færreste opplever å få i løpet av en hel karriere. Man kan begynne å sette han opp mot de store. Samtidig er han ung. Vi må la han få lov til å leve litt i nuet. Så får vi, resten av nasjonen, nyte at vi har verdens beste slalåm-kjører på det norske landslaget.

– Utrolig hyggelig å høre

Kristoffersen blir ydmyk av å høre noen av de rosende ordene fra Jagge, men bruker ikke mye tid på å fundere over hvor han selv står sammenlignet med tidenes beste norske alpinister.

Med et smil forteller han at det er noe han først kan ta seg tid til å gjøre etter karrieren.

– Det er uitrolig hyggelig å høre, men jeg tenker ikke over det. Jeg står på ski og konsentrerer meg om det jeg kan. Så kan vi ta det når jeg legger opp og skal kose meg like mye som Finn Christian. For jeg håper jo at han koser seg, sier Kristoffersen og ler.

Allerede i kveld drar han hjem til Østerrike, før turen går tilbake til Sveits og Wengen neste helg. Spørsmålet mange stiller seg nå, er om han kan kopiere fjorårssukssen og vinne også de tre kommende klassikerne.

– Det tror jeg blir veldig vanskelig, er hans umiddelbare reaksjon.

– I fjor klaffet det meste. Det var veldig spesielt. Det er ikke mange som har gjort det jeg gjorde i fjor før meg. Jeg tror ikke jeg skal forvente å gjøre det i år. Så lenge jeg kjører bra på ski, skal jeg være fornøyd. Kjører jeg mine to beste omganger i livet og blir nummer fem, skal jeg ikke klage, sier Kristoffersen, før han legger til med et smil:

– Men de to beste omgangene i mitt liv er kanskje litt bedre enn en 5. plass akkurat nå da.

VANT: Henrik Kristoffersen var raskest ned fjellet i Adelboden for andre året på rad. Foto: Scanpix

Hirscher la press

Dagens seier kom etter et dramatisk renn. Marcel Hirscher har vunnet verdenscupen i alpint de fem siste sesongene. Østerrikeren er ikke vant til spesielt mye motgang. Derfor var han forbannet over å måtte kjøre under krevende forhold i den 1. omgangen.

Han var heller ikke alene om å være frustrert. Flere løpere klaget over dårlig sikt, noe som medførte at de ikke fikk forberedt seg på slagene mot skiene før de plutselig kom. Det bidro til store tidsforskjeller.

Hirscher var 1,60 sekunder bak Kristoffer etter 1. omgang. I den andre var tåken lenge borte, men da østerrikeren skulle sette utfor var det plutselig dårlig sikt igjen på toppen. Det betydde ikke at Hirscher ga opp. Han kriget seg i stedet gjennom løypen og inn til ny bestetid med 1:57,06.

NUMMER ÉN: Kristoffersen sto igjen helt øverst på pallen. Foto: Scanpix

En tid som holdt helt til Mölgg overtok teten som nest sistemann og Kristoffersen viste hvem som er kongen av Adelboden aller sist. Ifølge VGs statistikkekspert Geir Juva er seiersmarginen den største i slalåm i verdenscupen på nesten 15 år. Etter å ha stått over rennet i Levi i november på grunn av konflikten med Norges Skiforbund, har Kristoffersen også innhentet Hirschers forsprang i slalåm-cupen, hvor de to fartsfantomene nå deler 1. plassen med 360 poeng hver.

– Det var en veldig god dag i slalåmløypa. Det kjennes veldig bra ut. Det er utrolig kult. Nå reiser jeg til Salzburg i kveld, så kommer vi til å være i Reiteralm frem til Wengen. Det er nå jeg er glad jeg har flyttet til Salzburg, for Reiteralm er det beste treningsstedet i Europa, forteller Kristoffersen.

Nordbotten med fantastisk 2. omgang

Fem år etter at Jonathan Nordbotten debuterte i verdenscupen med å kjøre ut i amerikanske Beaver Creek, gjorde han for øvrig at det norske laget fikk enda en mann å glede seg over i Sveits. For etter en svak 1. omgang som holdt på å koste ham sjansen til å kjøre i den andre, kom han videre som aller siste mann.

Muligheten i løp nummer to utnyttet 27-åringen deretter oppsiktsvekkende godt. Med tiden 1:58,73 ledet han rennet da 11 mann gjensto.

Med Kristoffersen, Mölgg, Hirscher og en rekke andre stjerner igjen på toppen ble imidlertid Nordbotten til slutt passert av ni utøvere og endte som nummer 10. Lars Kristoffer Haugen lyktes ikke like bra, og havnet på en 29. plass - mens Sebastian Foss Solevåg kjørte ut i 1. omgang.

– Det var deilig å få ut litt av det jeg har gjort på trening i det siste. Jeg er veldig fornøyd, sier Nordbotten til TV 2.

Topp 10:

1. Henrik Kristoffersen. 1:54,87

2. Manfred Mölgg (Italia). + 1,83

3. Marcel Hirscher (Østerrike). + 2,19

4. Felix Neureuther (Tyskland). + 2,24

5. Alexander Khorosjilov (Russland). + 2,45

6. André Myhrer (Sverige). + 2,62

7. Manuel Feller (Østerrike). + 3,05

8. Daniel Yule (Sveits). + 3,16

9. Alexis Pinturault (Frankrike). + 3,48

10. Jonathan Nordbotten. + 3,86

10. Linus Strasser (Tyskland). + 3,86