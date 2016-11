Henrik Kristoffersen (22) betaler advokat-utgiftene sine selv når han stevner Norges Skiforbund.

Samtidig vil leder i alpinkomiteen, Trond Olsen, ikke kommentere NRKs tall om at Skiforbundet kan tape opp mot 25 millioner kroner i løpet av seks år – fordi de sier nei til avtalen med Red Bull.

– Det ligger en god del penger i hjelmsponsoratet, men jeg vil ikke uttale meg om tallene.

– Er du skuffet over at styret i Skiforbundet sa nei til dere i alpinkomiteen?

– Vi hadde et håp og en forventning om at vi skulle få ja, men respekterer selvfølgelig skistyrets rett til å avgjøre. Det er ikke noen dramatikk i det, sier Trond Olsen.

– Bestemmer langrenn for mye i Norges Skiforbund?

– Nei, nei! Jeg føler ikke det. Det er skistyret som har tatt avgjørelsen, og der sitter alle grenlederne. Dette er idrettens institutt, og det er helt uproblematisk at styret har tatt den avgjørelsen, sier lederen i alpinkomiteen.

NRK mener altså å vite at alpint taper opptil 25 mill. kroner over seks år.

– Dette er mye penger, fastslår Lars Kristoffersen, far til hovedpersonen.

– Jeg kjenner ikke disse tallene ut over det NRK oppgir, men regner med at de ikke har tatt dette ut av løse luften.

Regnskapet for 2015 viste at alpint hadde 43,5 mill. kroner. Til sammenligning hadde langrenn nesten dobbelt så mye.

– Det er bare to år siden NSF måtte legge ned sitt E-cup-lag for kvinner, minner Kristoffersen om.

Han opplyser altså at Henrik Kristoffersen selv betaler advokat-utgiftene, også om saken skulle ende i retten.

– Det er ikke det økonomiske som er det viktigste. Det viktigste er alt som Red Bull kan bidra med i tillegg til det Norges Skiforbund gjør, sier Kristoffersen.

– Noen mener dere er grådige?

– Ja, derfor er det viktig for oss å få ut fakta i denne saken. Vi ønsker jo heller ingen rettssak, men vi har ikke noe valg. Vi følte at vi ikke ble tatt seriøst, at de Skiforbundet trenerte et par år, så ble vi tatt litt mer seriøst etter hvert. Men det var fortsatt ingen reaksjon. Da vi la inn stevning, kom reaksjonen.

Pappa Kristoffersen synes det er rart at styret i Norges Skiforbund gikk mot egen grens forslag, når det er en god avtale både for sponsorer og alpint.

– Jeg leser at Erik Røste mener at vi utfordrer modellen. Ja, vi har egentlig ikke noe ønske om å utfordre modellen, men ønsker å lempe litt på rigide regler og åpne for at utøvere kan disponere hjelmen – selvfølgelig med et bidrag som gjør at økonomien til Norges Skiforbund blir bedre.

Ifølge NRK skulle Skiforbundet ha 40 prosent av inntektene som oversteg et minimumsbeløp på 1,5 mill. kroner.

Skipresident Erik Røste fastslår overfor NTB at dette er en prinsipp for dem.

– Dette handler om markedsrettighetene, og det står nedfelt i NIFs lov at disse eies av organisasjonsleddet. Etter å ha blitt utfordret flere ganger ble det i fjor satt ned et utvalg som har foretatt en grundig vurdering av landslagsmodellen. Vurderingen har vært ute på høring i alle grener, alle kretser og alle klubber i skiforbundet, og konklusjonen er at lisensiering av hodeplagg ikke bør forekomme.

– Heller ikke Aksel Lund Svindal hadde fått en slik avtale i dag. Dette handler også om en forutsigbarhet for sponsorene. De skal ikke kjøpe et produkt som blir forandret igjen rundt neste sving, sier Røste til NTB.

Skiforbundet er i ferd med å fornye sin sponsoravtale med Telenor. De reforhandler de to gjenstående årene av den nåværende avtalen, samt fire nye år, altså til sammen seks år fram til 2022.