Skicross-Holmlund etter ulykken: Spurte mammaen om hun var verdensmester

Den svenske skistjernen Anna Holmlund (29) har møtt pressen første gang etter at hun ble livstruende skadet før jul i fjor. Skicrosskjøreren trener på å leve sitt nye liv, skriver Dagens Nyheter etter møtet.

– Anna klarer ingenting på egenhånd fra hun står opp om morgenen, sier Anna Holmlunds mor, Margaretha Holmlund, til den svenske avisens kommentator Johan Esk.

Det er han som har fått lov til å treffe henne sammen med Margaretha og faren Lars ved Danderyds sykehus. Esk skriver at det var meningen at han skulle følge Anna Holmlund på veien til OL i Pyeongchang. Nå må han følge Holmlund, som har vunnet verdenscupen sammenlagt tre ganger, mens hun sitter i en rullestol.

Norsk lagvenninne



Hun er påført en komplisert hjerneskade som følge av et fall under trening 19. desember 2016 i Italia.

Norske Marte Gjefsen ble øyenvitne til den svenske OL-bronsevinnerens fatale fall.

– Anna var bare uheldig og kom i ubalanse på en kul. Det var ingen spesielt farlig plass i løypa. Det så ikke så ille ut, det var et vanlig fall, slike som skjer i denne idretten. Men hun hadde maksimal uflaks da hun falt, sa Marte Gjefsen da VG intervjuet henne én uke senere.

– Skjønte dere raskt at det var alvorlig?

– Nei, men det tok ikke lang tid før luftambulansen kom. Først på kvelden fikk vi vite hvor alvorlig det var, svarte Marte Gjefsen.

Hun deltok i OL 2010 og 2014. I 2012 vant hun gull i X Games. Gjefsen og Holmlund begynte med skicross samtidig, og Norge har hatt et treningssamarbeid med Sverige i denne grenen.

Nå sier hun til VG at hun har hatt «kontakt» med Anna Holmlund på den måten at hun er blitt informert og «oppdatert» når hun har vist fremgang. Marte Gjefsen, som satser mot OL i Pyeongchang. sier at det har vært usikkerhet hele veien - og at «det» har vært vanskelig å forholde seg til.

– Har du tenkt noe over hvordan det vil bli å gå på en ny sesong uten Anna Holmlund?

– Jeg vet ikke hva jeg skal svare på det. Jeg har ikke tenkt så mye på det. Jeg var rett bak henne da det skjedde og så alt. Det var ingenting ved fallet som tilsa at konsekvensene skulle bli som de ble. Det kunne ha skjedd hvis du gikk ut på «glatta» fra bilen. Det var kjempeuflaks, svarer Marte Gjefsen.

Kjemper mot byråkratiet



Dagens Nyheters kommentator er usikker på om Anna Holmlund kjenner ham igjen i forbindelse med «intervjuet» som ble foretatt denne måneden. De har bodd samme sted i Stockholm og han har spurt henne om å lage en reportarsjeserie om Anna Holmlunds vei til OL.

Den svenske avisen Aftonbladet skrev nylig at hun vil flytte til Sundsvall, og at moren og faren har søkt etter en personlig assistent til datteren.

Nå svarer hun med enstavelsesord på spørsmål om hva hun vil trene på. Det dreier seg om å trene på å spise og skjøtte egen hygiene. Målet er at hun skal kunne flytte inn i en egen leilighet.

Hun kan hilse med venstre hånd. Den høyre siden av kroppen henger ikke med.

Foreldrene kjemper på sin side mot byråkratiet for at datteren skal få et så fullverdig liv som mulig, ifølge Dagens Nyheters reportasje fra møtet med eks-skicrosstjernen.

De forteller om beskjeden de fikk av legene ved sykehuset i Bolzano tre dager etter Anna Holmlunds fall. Det var uklart om hun kunne klare å puste for egen maskin. Det skal finnes fire grader av en hjerneskade. Holmlunds er av grad tre. Den fjerde betyr at personen er hjernedød.

Holmlund har og vil resten av livet ha en betydelig nedesettelse av sine fysiske funksjoner.

Kjæresten vant VM



Mamma Margaretha forteller om en samtale med datteren. Anna Holmlund leser en hilsen fra barna til Sveriges tidligere sportssjef, og spør om hun er «verdens beste skicrosskjører».

– Ja, du var det før du falt. Du har vunnet verdenscupen tre ganger, svarer moren.

– Er jeg verdensmester?

– Nei, du kunne ikke delta i VM. Men Victor vant.

Victor er Anna Holmlunds kjæreste, Victor Öhling Norberg (27).

Han vant VM-gull i spanske Sierra Nevada i mars, tre måneder etter Anna Holmlunds fall i Italia.