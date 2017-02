Østerrike snøt hjemmefavoritten – Mowinckel mot karrierebeste

ST. MORITZ/OSLO (VG) Lara Gut ble døpt «Gull-Lara» av hjemmepublikummet allerede før mesterskapet, men på VMs første dag ble det «bare» bronsemedalje.

– Det vil jo være en kjempeoverraskelse om hun skal gå inn og ta ledelsen, sa NRKs kommentatorer på toppen av bakken.

Fire år etter at hun for første og eneste gang stod på pallen i et Super G-renn, kjørte østerrikske Nicole Schmidhofer inn til en sensasjonell ledelse i VM i St. Moritz.

På plassene fulgte lå Tina Weirather fra Liechtenstein og hjemmeyndlingen Lara Gut, to damer som står med henholdsvis tre pallplasseringer og tre seire fra verdenscupen i inneværende sesong.

– Hun har kjempefart! Nicole Schmidhofer, dette er en gedigen overraskelse på startnummer åtte, sa NRK-kommentator Andreas Toft like etter østerrikeren passerte 39 hundredeler foran Weirather ved siste mellomtid.

– Det er farlig å avskrive østerrikene, vi har nesten jo nesten ikke pratet om dem. De elsker å vinne her i Sveits, sa Kjetil André Aamodt.

Mowinckel med karrierebeste



Norske Ragnhild Mowinckel sto med to hender og staver i været og smilte fra øre til øre da hun passerte målstreken – kun 66 hundredeler bak vinneren Nicole Schmidhofer.

– Åh, det var så utrolig gøy. Jeg er så glad for at jeg klarte å slippe løs, sier en strålende fornøyd Mowinckel til NRK etter rennet.

Nedover bakkene i St. Moritz ledet hun frem til 4. mellomtid vis a vis Schmidhofer, men komme ikke opp i samme hastighet som vinneren i nedre del av løypen.

– Jeg så dem akkurat nå, så det ble jeg litt overrasket over. Herregud! Det er jo bare enda bedre, sier Mowinckel som bedyrer at hun ikke er skuffet over at hun ikke beholdt ledelsen helt inn.

NB! Rennet pågår fortsatt. VG oppdaterer saken!