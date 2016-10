Nytt verdenscuprenn i Holmenkollen- i alpint!

1. januar 2018 skal det arrangeres verdenscuprenn i alpint for både kvinner og menn i Holmenkollbakken i Oslo.

Dette blir et såkalt City Event, og sist uke ga høstmøtet i Det internasjonale skiforbundet (FIS) grønt lys til arrangementet.

Rennet skal arrangeres etter tidligere maler der det blir mann mot mann og kvinne mot kvinne i parallellslalåm.

Tidligere er det blitt arrangert City Events med stort hell i både München og Stockholm, men i de senere årene har det vært utfordringer med snømangel blant annet i München. I Oslo håper man å unngå det problemet.

Vise fram

Rennet på selveste nyttårsdagen i 2018 skal arrangeres om kvelden, etter at det har vært nyttårshopprenn i Garmisch-Partenkirchen og etappe i Tour de Ski.

Sportssjef Claus Ryste i Norges Skiforbund er svært fornøyd med at Norge har sikret seg dette arrangementet.

– Vi har mange flotte utøvere som gjør det bra for tiden, og vi ønsker å bygge videre på dette. Da er det viktig at de får komme hjem til Norge og vise seg fram, sier Ryste til NTB.

Begge kjønn

Ryste forteller at Norges Skiforbund i utgangspunktet ønsket seg et kvinnerenn, men at de ble utfordret av FIS til å tenke nytt.

– Da kom kreativiteten i gang, og ideen om Kollen kom opp. Oslo er Norges idrettshovedstad nummer én, og på denne måten tar vi idretten ut til folket. Det har dessuten alltid vært slik at rekrutteringen til alpinsporten i Norge har vært størst fra Oslo og Akershus, og på flere måter kommer derfor alpinsporten hjem med dette arrangementet, sier sportssjef Ryste.