Nok en alpinsjef slutter i jobben

Sponsorsjef John Olav Evans sto midt i striden som splittet Alpin-Norge. Nå forlater han Norges skiforbund.

Evans bekrefter at han tidlig i april fikk et jobbtilbud fra Bergans, og at han har takket ja til dette. Valget handler ikke om uroen internt i toppen av Alpin-Norge, sier sponsorsjefen.

– Jeg ble kontaktet av Bergans for en stund tilbake og etter en god prosess tilbudt jobben. Jeg forstår hvis noen ser dette i sammenheng med uroen i alpint den siste tiden, men jobben i Bergans hadde jeg takket ja til uansett, sier Evans til VG.

Han hevder å ha full støtte internt i skiforbundet, blant sponsorer og de fleste løperne etter bråket som oppsto tidligere i år.

Bakgrunn: Her er de interne epostene som utløste alpinbrådet

– Jeg har vært i Norges Skiforbund i nesten åtte år, og jobbet med alpint i seks år. Dette handler om et karrierevalg: Jeg vil utvikle meg videre, og skiforbundet har ingen stillinger over meg som passer med det jeg vil fortsette å jobbe med. Jeg har hatt en fantastisk reise med økte inntekter fra 15 millioner til 55 millioner kroner, sier Evans til VG.

I vinter avslørte VG voldsom uro i toppen av norsk alpint. Lederen av alpinkomiteen, Trond Olsen, sa først opp sin jobb og forlot skiforbundet med et nådeløst avskjedsbrev der han refset kulturen internt.

Nylig valgte etterfølgeren Gunnar Hvammen også å slutte i protest. Han var da svært misfornøyd med ledelsen i skiforbundet, og mente at han aldri fikk sjansen til å utføre det mandatet skitinget hadde gitt ham.

De fire gjenværende medlemmene i alpinkomiteen uttrykte på sin side skriftlig misnøye med både Hvammen og Olsen. Dermed har det rådet fullstendig kaos i toppen av norsk alpinsport.

Evans har vært sentral i en opprivende konflikt i toppen av Alpin-Norge det siste året. Under VM i februar, avslørte VG hvordan sponsorsjefen sendte en rekke svært krasse eposter til den daværende lederen av alpinkomiteen.

Evans likte ikke spørsmålene om innsyn i sponsoravtaler han selv hadde inngått. Han ønsket heller ikke å endre rutinene for loggføring av sponsorklær på lageret.

Så du denne? Refser skip-toppene i nådeløst avskjedsbrev



Da han ble kontaktet av VG under VM, ønsket han ikke å kommentere epostene utover følgende sitat:

– Det ville vært uprofesjonelt av meg å kommentere innholdet i interne mailer og en åpenbar intern konflikt. Det eneste jeg kan si om e-postene, er at de er tegn på frustrasjon. Men også at e-poster fort kan tas ut av kontekst.

Kommentar: Unngå slalåm rundt spørsmålene

Evans jobber i skiforbundet frem til sommeren. Da tar han fatt på ny jobb i klesgiganten Bergans.