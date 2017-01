Tror Nina Løseth kan stoppe norsk medaljetørke

Nina Løseths (27) er i storform kort tid før VM. Det kan sette punktum for 16 medaljeløse år.

Ikke siden Hedda Berntsens bronsemedalje i slalåm under VM i østerrikske St. Anton i 2001 har en norsk kvinne stått på pallen i et verdensmesterskap i alpint. Norges forrige medaljevinner hyller Løseths utvikling, og tror 27-åringen kan hente hjem medalje fra St. Moritz.

– Jeg tror alt er mulig for Løseth. Når hun kjører på sitt beste så leverer hun bestetider. Jeg vil ikke legge noe press på henne, men om hun har dagen og alt klaffer, så kan alt skje, sier Berntsen til VG dagen etter at Nina Løseth kjørte inn til 2. plass i Flachau.

Hennes andre pallplass denne sesongen, og sjette totalt i karrieren. Denne sesongen har hun notert seg for seks topp fem-plasseringer. Det gjør henne til en brennhet medaljekandidat før VM som starter 6. februar.

– En ting er resultatet, som igjen viser at hun er helt der oppe, men en annen ting er måten hun angriper på, sier tidligere landslagstrener, nå ekspertkommentator for NRK, Marius Arnesen.



Sjekk denne: Løseths ti år lange vei til toppen



Faren imponert



– VM er et annet skirenn med de samme til start, så mulighetene er store. Hun er så stabil om dagen, og kjører så bra på ski, sier Arnesen videre.

Særlig andreomgangen til Løseth luktet det svidd av i går. Som nummer syv etter 1. omgang leverte Mikaela Shiffrin vanvittig kjøring i finaleomgangen, og ledet til tre stod igjen på toppen.

FORRIGE MEDALJE: Hedda Berntsen gliser etter bronsemedaljen i 2001. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Det var utrolig spennende i går. Da jeg så Shiffrin kjøre, tenkte jeg at dette blir umulig. Men så kjører Nina nesten akkurat like imponerende, sier Terje Løseth til VG. Han tror Løseth kjørte litt «med bremsene på i Maribor» i slalåmen, etter å ha kjørt ut i storslalåm samme sted og i slalåm i Zagreb uka før.

– Da hun så at det gikk så bra i Maribor, så tror jeg hun bestemte seg for å gi full gass i Flachau. Jeg tror det går mest på det mentale, at man står på toppen og er 100 % sikker på at dette går bra uansett fart. Det handler om å ha den tryggheten, sier far Løseth, som skal til St. Moritz for å se datteren under VM.

Løseth overrasket seg selv: – Jeg var ikke høy i hatten

Morsfigur for et landslag med opptur



Løseths stabile topplasseringer har i år vært akkompagnert av topp fem-plasseringer både av Ragnhild Mowinckel og Maren Skjøld. Marius Arnesen tror Løseth er sentral for kvinnelandslagets nye bredde.

– Hun betyr veldig mye. Hun har vært en frontfigur en stund nå, og har stabilisert seg der hun hører hjemme de siste tre sesongene. VM-resultatet isolert sett er ikke så viktig, det som er både viktig og gledelig er at Nina sammen med flere trekker damealpint i riktig retning, sier Arnesen, og utdyper:

– Det er større bredde. Både Ragnhild (Mowinckel), Maren Skjøld og andre har positiv utvikling. Det er ting på gang, og det er mye takket være Nina.

Berntsen slenger seg på hyllesten av den nye bredden, og lister opp Maria Tviberg, Kristine Gjelsten Haugen, Kristin Lysdahl og Kristina Riis Johansens prestasjoner.

– Det er kjempekult at det kommer frem mange nye jenter. De har en «attacking» holdning, mener Berntsen.

Se også: Maren Skjøld sjokkerte verdenseliten