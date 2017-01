Se - så glad ble Løseth da hun slo verdens beste slalåmkjører

Nina Løseth (27) ble så glad etter 2. plassen i slalåmrennet i Flachau at hun ikke visste hvor hun skulle gjøre av seg.

– Dette hadde jeg aldri trodd. Jeg ble så glad, sier Nina Løseth til VG etter at hun bare hadde en over seg på resultatlisten i Østerrike i går.

Svenske Frida Hansdotter vant, 0,58 sekunder foran Løseth. Men den norske råkjøreren tok innpå med et halvt sekund i andre omgang.

– Jeg ble så glad at jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg, sier Løseth.

– Du så veldig rolig ut på toppen før andre omgang, var du så rolig som det så ut?

– Jeg har vært ganske rolig, for jeg er trygg på det jeg gjør. Jeg prøvde ikke å bli stresset. Men så så jeg på (Veronika) Zuzulova, og hun kjørte så bra. Da måtte jeg ta fokus tilbake, svarer Løseth.

Viktig å slå verdenseneren



Hun koste seg med seieren tirsdag kveld. Men det gjelder å se fremover kjapt. Det er snart VM. Løseth tok sin andre pallplass for sesongen. Hun ble også nummer to i storslalåm i USA i november.

27-åringen mener noe av det viktigste var å slå Mikaela Shiffrin fra USA. Den amerikanske løperen sto med fem seirer på seks slalåmrenn foran tirsdagens konkurranse. Hun ble nummer tre tirsdag.

SÅÅÅÅ GLAD: Nina Løseth ble bare slått av svenske FridaHansdotter i slalåmrennet tirsdag, hun var 0,58 sekunder fra seier. Foto: Leonhard Foeger , Reuters

– Det er godt at andre enn Mikaela vinner – det tror jeg er godt for alle her. Det er godt for hele idretten å se at det går an. Jeg er glad jeg fikk det til, sier Løseth til VG.

Selvtillit



Nå har hun godt med selvtillit foran VM i St. Moritz.

– Nå er det bare å fortsette og gi gass. Jeg har slitt litt med at jeg alltid må ha kontroll, nå slipper jeg meg mer løs og får betalt, sier Løseth.

De norske alpintherrene har gjort det godt i flere år, nå herjer de. Hun får selvtillit av guttene.

– Jeg har sett mye på guttene. Jeg har lært veldig mye av Kjetil Jansrud. Blant annet å kontrollere nerver. Det er av han jeg har lært mest. Han er veldig raus som person. Han er der alltid, sier Løseth.

Men hun lærer også av Henrik Kristoffersen. Hun varmet opp til egen 2. plass med å se vinnerløpet til Kristoffersen i Adelboden i helgen.

– Løpet til Henrik har jeg sett om og om og om og om igjen. Det var helt rått, sier Løseth.

Løseth var nummer tre etter første omgang i Flachau i Østerrike, mens svenske Frida Hansdotter ledet suverent etter en strålende omgang, hun var hele 0,95 sekunder foran Wendy Holdener fra Sveits.

Første verdenscuppoeng

Kristine Gjelsten Haugen (lillesøsteren til Leif Kristian Haugen) endte på 26. plass, og tok dermed sine første verdenscuppoeng i karrieren!





Maren Skjøld hadde startnummer åtte. Det tok imidlertid ikke lang tid før 23-åringens renn i Østerrike var over da hun gikk på hofta og kjørte ut, skriver NTB.

- Hun kom over på kanten og rett på innerski. Det er fryktelig synd, sa NRK-kommentator Thomas Lerdahl.