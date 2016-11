Pallen glapp for Løseth

Nina Løseth (27) klarte ikke følge opp gårsdagens annenplass og endte på fjerdeplass under dagens slalåmrenn i USA.

Ingen kunne gjøre noe med suverene Mikaela Schiffrin på hjemmebane. Med over seks tideler å gå på fra første omgang, økte hun på sitt andre forsøk.

Sluttstilling: 1. Schiffrin (USA) 1:27,95

2. Velez (SVK) + 0,73

3. Holdener (SVT) + 0,86

4. Løseth (NOR) + 1,34

5. Vlhova (SVK) + 1,35

– Jeg hadde en rimelig dårlig morgen, sa Schiffrin som først og fremst var lettet over å ha innfridd foran hjemmepublikummet.

Gårsdagens renn: – Jeg var ikke høy i hatten

Løseth lå på fjerdeplass før den andre omgangen i Killington i USA og beholdt sin plassering. I mål var hun 1,34 sekunder bak amerikaneren i mål.

– Det gikk litt over stokk og stein. I tillegg ble jeg litt passiv nederst i den andre omgangen, men jeg kan ikke si annet enn at dette var en veldig bra helg for meg, slo Nina Løseth fast overfor NTB i telefonen fra USA.

Veronika Zuzulova Velez fra Slovakia tok annenplassen, mens Wendy Holdener fra Sveits tok den siste pallplassen foran Løseth.

Ålesund-jenta er nå i verdenstoppen i både slalåm og storslalåm og sa til VG lørdag at selvtilliten er stigende.

– Det er betryggende for meg, jeg har mer ro i det jeg gjør, det er godt å vite at jeg kan prestere i to disipliner. Det gir selvtillit.

Anbefales: Løseths 10 år lange vei fra debut til seier

– Kan du holde deg i toppen i begge disiplinene denne sesongen?

– Hvorfor ikke? Men jeg tar et renn av gangen, svarte sunnmøringen, som håper og tror at årets sesong blir hennes beste noen sinne.

Løseth tok sin første verdenscupseier i slalåm i italienske Santa Caterina 5. januar i år. Spjelkavik-alpinisten gråt da hun tok Norges første alpintriumf i dameklassen siden 2002.

PS: Maren Skjøld ble nummer 21 i konkurransen, 2,97 sekunder bak den amerikanske vinneren.