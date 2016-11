Et av suksessgrepene Nina Løseth (27) har gjort denne sesongen er å bytte ski. Hun overrasket seg selv da hun suste ned til karrierens andre pallplasserng i storslalåm.

– Dette var veldig artig. Jeg ble faktisk litt overrasket da jeg kom i mål, for jeg følte ikke at jeg hadde kjørt så bra. Jeg var ikke så høy i hatten da jeg sto på toppen og tåken lavet inn og snøen var dårlig, sier Løseth til VG.

– Prøvde å gi gass

– Men jeg prøvde å gi gass, og tok noen smeller underveis. Dette var en personlig seier for meg, jeg hadde litt nerver, men klarte å overvinne dem, legger hun til.

Ålesund-jenta var siste kvinne på toppen i alpinanlegget i den lille amerikanske byen Killington lørdag kveld norsk tid. Været var guffent, med tett tåke og snø som dalte ned.

Mens flere av de store profilene leverte dårlige tider og kjørte ut i annenomgang, steg håpet om en pallplass – og til og med en seier – sakte, men sikkert for Nina Løseth.

Da franske Tessa Worley suste ned til en foreløpig førsteplass var det kun Løseth igjen på toppen. Den norske 27-åringen tapte flere tideler i starten av løpet, men klarte likevel å krige seg til en strålende annenplass.

Løseth er nå i verdenstoppen i både slalåm og storslalåm.

– Det er betryggende for meg, jeg har mer ro i det jeg gjør, det er godt å vite at jeg kan prestere i to disipliner. Det gir selvtillit.

PÅ PALLEN: Nina Løseth taklet de røffe forholdene lørdag. Foto: Mike Groll , AP

– Kan du holde deg i toppen i begge disiplinene denne sesongen?

– Hvorfor ikke? Men jeg tar et renn av gangen, svarer sunnmøringen, som håper og tror at årets sesong blir hennes beste noen sinne.

Byttet ski etter 15 år

Men kanskje er det en annen viktig detalj som gir 27-åringen fart nedover bakkene, og ikke minst bedre kontroll. Nylig byttet hun skimerke, hun har alltid kjørt på Völkl, nedover i Killington lørdag var det på skiene til Rossignol.

– Etter 15 år med samme utstyrsleverandør byttet jeg i vår. Jeg føler jeg har gjort et riktig valg. Disse skiene gir meg bedre støtte under tøffe forhold, sånn som i dag. Jeg føler også jeg gjør færre tekniske feil, noe som har vært et problem for meg, sier Løseth.

Med lørdagens bragd tangerte hun sin tidligere bestenotering i storslalåm. Den forrige annenplassen kom i Courchevel i Frankrike 20. desember 2015.

Løseth er nå oppe i fem pallplasseringer i verdenscupen i alpint. Én førsteplasser, to annenplass (storslalåm) og to tredjeplasser (begge i slalåm).

Lørdag var Løseth åtte tideler bak suverene Worley. Italienske Sofia Goggia kjørte seg voldsomt opp i annenomgangen og kapret tredjeplassen.

Nina Løseth tok sin første verdenscupseier i slalåm i italienske Santa Caterina 5. januar i år. Spjelkavik-alpinisten gråt da hun tok Norges første alpintriumf i dameklassen siden 2002.