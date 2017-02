Gifteklar Løseth: Ble god da søstrene la opp

SOGNSVANN (VG) Da søstrene til Nina Løseth (27) la opp, ble hun god.

Norges største kvinnelige alpinprofil skal staks på skiene i VM. Det var en tid hvor tre søstre Løseth konkurrerte, og i 2009 var alle med i VM. Nå er det bare Nina igjen. Og det er en god ting.

For et halvt år etter at lillesøster Mona (25) la opp tok Nina sin første pallplass i verdenscupen. Da hadde storesøster Lene (30) allerede vært ute av verdenscupsirkuset en stund.

– I konkurransesammenheng savner jeg dem ikke. Jeg var ofte veldig mye mer nervøs for dem enn for meg selv. Så jeg kunne bekymre meg for hvordan det skulle gå med dem, mer enn jeg hadde fokus på meg selv, sier Nina Løseth til VG.

Slalåm lørdag



Nå er Nina medaljekandidat for første gang. Tirsdag (i morgen) stiller hun i lagkonkurransen i parallellslalåm.



Torsdag kjører hun storslalåm i VM i St. Moritz, lørdag er det slalåm. Det er 16 år siden Norge tok en VM-medalje i alpint på damesiden.

SØSTRE I VM: I februar 2009 kjørte tre søstre Løseth VM-slalåmen i Val d'Isere i Frankrike. Fra venstre: Lene, Nina og Mona Løseth. De har også en lillesøster som heter Lisa. Foto: Tor Richardsen , NTB scanpix

Nå kan hun ha fullt fokus på seg selv.

– Jeg hadde så innmari lyst til at de skulle få det til. Jeg pleide ofte å bekymre meg for om de kom til å få det til dersom jeg visste det var problemer i løypa, sier Nina og fortstter:

– Og hvis det ikke gikk bra, så måtte jeg finne ut hvordan jeg kunne støtte dem og trøste dem. Nå slipper jeg alt det der. Det er litt deilig på en måte. Selv om vi hadde en fin tid sammen.

Sterk annenplass



10. januar tok hun sin sjette pallplass i verdenscupen da hun svingte seg ned til en knallsterk annenplass i Flachau. For et år siden tok hun sin første, og hittil eneste, verdenscupseier.

VG møtte henne på Olympiatoppen en mandag i januar. 27-åringen var en liten tur hjemme i Oslo. Hun er strålende blid. Hun hyller de norske herrealpinistene. Hun hilser på ansatte ved Olympiatoppen, takker for lykkeønskninger, veksler noen ord med resepsjonisten og lagvenninne Lotte Smiseth Sejersted.

– Men spekulasjoner rundt VM, medalje eller ikke medalje, det legger jeg litt på siden. VM er som et helt vanlig renn. Jeg kommer til å forberede meg på samme måte til VM som rennet jeg har om en uke. Det handler om å finne riktig fokus, sier Løseth.

– Hvordan oppleves det å lykkes etter mange, tålmodige år med trening?

– Det kan ikke sammenlignes med noe annet jeg har opplevd. Man får en eksplosjon av adrenalin som jeg ikke har funnet noen annen plass, svarer Løseth.

Sommerbryllup i Italia



Men det er mer enn nærmere 250 reisedøgn som skjer i livet til 27-åringen i år. I sommer gifter hun seg med Herman Haver-Mathiesen i Toscana i Italia.

– Brudekjolen er kjøpt. Men jeg har ikke begynt med alt det dilldallet ennå. Jeg gjorde meg ferdig før sesongen startet. I oktober booket jeg alle de store greiene, så tar jeg det opp igjen etter sesongen. Det kan hende jeg blir veldig stresset etter sesongen, men det får heller være, sier Løseth og smiler.

Hun kommer ikke til å bli noen bridezilla. Om en vase står litt feil på festbordet så er det helt i orden. 27-åringen og samboeren så på et lokale i Ålesund, men hun vil ha sol og varme på bryllupsdagen.

– Jeg tilbringer så mye tid med vinter. Om sommeren leter vi etter snø. I august drar vi fra sommer til vinter på New Zealand. Jeg skal søren ikke stå i Ålesund i åtte grader og regn og fryse på min egen bryllupsdag, da satte jeg ned foten. Derfor blir det i Lucca, sier Løseth.

Har vært med på alle begivenhetene



– Hvordan er det for kjæresten din å være «alpintgressenkemann»?

– Han har bakgrunn fra idretten. Han var med meg i to uker i romjula og da jag kom på pallen nå. Han har vært der ved alle de store begivenhetene: Min første pallplass. Min første seier. Han har vært med veldig mye. Det er hyggelig, svarer Løseth.

Hun er den første av søstrene som gifter seg. Og selv om hun presterer bedre i alpintbakken uten dem, så forteller hun at det var godt å være på tur sammen med dem.

– På en måte savner jeg dem når jeg har reist mye. Det var godt at vi var på tur sammen, sier Nina Løseth.

Samboeren blir hjemme



Den kommende ektemannen drar ikke til VM i St. Moritz, men foreldrene Løseth skal være til stede og heie på datteren. For i år får de endelig lov til å være med.

– De siste sesongene har jeg vært litt sånn at jeg ikke vil ha noen fra familien der, for å minimere presset. Jeg ønsker alltid å gjøre det veldig bra når de er der. Men nå føler jeg at jeg er på en plass der det ikke spiller noen rolle, sier Løseth.

– Ville du valgt å satse på en idrettskarriere om du kunne valgt på nytt?

- Ja. Det har vært noen nedturer, men idretten har gitt meg livserfaring som er uvurderlig. Jeg kjenner mange som har vært innom alpint, og de blir skikkelig bra mennesker også, svarer Løseth og ler.