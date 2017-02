Mowinckel om sjetteplass-jubelen: – «Fireworks» på innsiden

ST. MORITZ (VG) Hennes beste super-G-resultat noensinne kom i VM-åpningen. Det så slik ut også for Ragnhild Mowinckel (24).

Da hun svingte inn i målområdet til sjetteplass løftet hun begge armene, tok hanskene foran munnen og sto og hoppet lett i kjørestøvlene. Så glad ble hun for å ha «overvunnet» seg selv, frykten for å gjøre det dårlig – og 40 andre konkurrenter i VM-løypa i St. Moritz.

– Det var «fireworks» på innsiden, utbryter hun overfor norske medier i målområdet i Sveits.

– Det var spontanreaksjon. Når du er fornøyd, kommer alt ut. Det var slik jeg følte det, både på innsiden og utsiden, utdyper Molde-jenta til VG.

Damenes nye mål: To medaljer på tre år

Sveitsisk nedtur



Uvitende ble hun målt til grønne tider øverst i løypa, men fikk litt trøbbel med å henge med de aller beste på slutten. Ingen kunne gjøre noe med overraskelsen Nicole Schmidhofer (27) fra Østerrike, som står uten verdenscupseirer i karrieren.

Schmidhofer snøt dessuten hjemmefavoritten Lara Gut – like suveren som Kjetil Jansrud i denne disiplinen i verdenscupen – for det som «alle» skulle bli sveitserens første mesterskapsgull.

Istedet ble det en ny bronse. Tre plasser nedenfor der igjen endte en nesten gråtende glad Mowinckel.

– Nå har jeg fått til det jeg sa før dagen i dag. Det er det som betyr noe for meg. Jeg er virkelig, virkelig fornøyd. Deilig, lettelse, utrolig godt, ordramser Ragnhild Mowinckel.

Hun nektet å tenke på at feilene mot slutten kan ha kostet de 33 hundredelene som var skillet fra en sensasjonell medalje i VM-åpningen. Og det oppsummerer «Nye Mowinckel». Den gamle utgaven pleide å gå lett i kjelleren da det buttet litt.

– Ja, det vil jeg si. Før ble det veldig mye fokus på det negative for min del, innrømmer hun.

Hyller mentaltreneren



Alpinmiljøet har ventet på at jenta med tre gull fra junior-VM for fire og fem år siden skulle markere seg også som senior. Nå har hun tatt grep ved å inngå et samarbeid med Olympiatoppens mentaltrener Arne Jørstad Riise.

Samtidig har Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansruds tidligere fartstrener Tron Moger kommet inn som ressurs i kvinnelaget. Begge deler trekkes frem som suksesskriterier.

– Arne er flink til å sortere tankene mine. Jeg har ryddet opp litt. Tenker de rette tingene. Jeg er litt mer positiv i hodet, sier 24-åringen – som også viser det med ansiktet, for å si det forsiktig.

Om den nye fartstreneren Tron Moger sier hun følgende:

– En fantastisk trener. Han har kunnskap og erfaring fra gutta og veldig opptatt av at vi skal være en del av vår utvikling, påpeker Mowinckel.

Hennes beste øvelse er storslalåm. Den går først neste torsdag. Men hun svarer «ja!» når VG spør om den helst burde vært allerede i morgen.

– Men det er mye andre ting som kan gi selvtillit, sier hun – som snakker om at resten av VM skal kjøres med senkede skuldre.

– Utrolig deilig. Det er betryggende å vite at kjøringen er der. Så er det bare å suge til seg så mye som mulig av den dagen her, fortsetter Ragnhild Mowinckel – som gjennom sjetteplassen får en «bonustur» til medaljeseremonien på kvelden.

Vonn ut – igjen



Dit skal ikke Lindsey Vonn – tidenes mestvinnende kvinne i den alpine verdenscupen. Den skadeforfulgte amerikaneren kjørte ut relativt tidlig i kvinnenes åpningsdisiplin.

Vonn ødela kneet forrige sesong og brakk armen i november. Etter knapt å ha kjørt super-G denne sesongen snakket hun likevel om medalje i St. Moritz.

– Det var ikke min beste dag. Jeg ble distrahert og trodde jeg tapte tid, og tok for mange sjanser etter hverandre. Utfor bør by på en bedre sjanse for meg, sa hun til NRK – og fikk en oppmuntring ved å ta en «selfie» med kanalens ekspert Kjetil André Aamodt i studioet i målområdet i St. Moritz.

Resultatliste super-G, kvinner:

1. Nicole Schmidhofer, Østerrike 1:21.34

2. Tina Weirather, Liechtenstein +0,33

3. Lara Gut, Sveits +0,36

4. Viktoria Rebensburg, Tyskland +0,53

5. Elena Curtoni, Italia +0,55

6. Ragnhild Mowinckel, Norge +0,69

7. Stephanie Venier, Østerrike +0,77

8. Federica Brignone, Italia +0,84

8. Tessa Worley, Frankrike +0,84

10. Sofia Goggia, Italia +0,91

.......................................................................

21. Kristina Riis-Johannessen, Norge +2,27

25. Maria Therese Tviberg, Norge +2,72

27. Kristin Lysdahl, Norge 2,96

NB! Rennet pågår fortsatt. VG oppdaterer saken!