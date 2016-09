Kristoffersen ut mot medisinbruk i norsk langrenn

Alpinist Henrik Kristoffersen (22) reagerer på den omfattende bruken av astmamedisiner i norsk langrenn.

Først ble Martin Johnsrud Sundby utestengt i to måneder for brudd på dopingreglene. Deretter kom det frem at norske utøvere uten astmadiagose har fått astmamedisiner.

Alexander Kristoff har allerede reagert. Nå gjør alpinkometen Henrik Kristoffersen det samme overfor NRK: Han viser til en sak i VG, der det kommer frem at nesten 70 prosent av alle norske OL-medaljer i langrenn siden 1992, er tatt av astmatikere.

Under et høydeopphold i Val Senales høsten 2011, deltok tyve langrennsløpere og to skiskyttere. I en forskningsoppgave - som senere ble trukket - kommer det frem at 73 prosent av disse utøverne hadde astmadiagnose.

- Komisk



Tallene er komisk, mener Henrik Kristoffersen. Han lurer på om plagene er reelle.

– 70 prosent bruker astmamedisin, men har 70 prosent av dem astma? Det er jo et annet spørsmål, sier 22-åringen - som selv ikke har astma.

Kristoffersen understreker overfor NRK at skisporten handler om mer enn langrenn. Hoppere, alpinister og freestylere drar ikke nytte av astmamedisin, sier han.

Mens norske idrettsleger i en årrekke har hevdet at astmamedisin ikke virker prestasjonsfremmende, forteller helt fersk forskning fra Danmark noe annet.

At virkestoffet salbutamol tas opp i andre deler av kroppen, og virker på mer enn luftveiene, dokumenteres blant annet i doktorgradsavhandlingen til Morten Hostrup ved Bispebjerg hospital i København.

Setter spørsmålstegn



Henrik Kristoffersen har fått med seg de ulike standpunktene etter dommen mot Johnsrud Sundby. Langrennsløperen puttet 15000 mikrogram astmamedisin i forstøveren sin. Maksimal lovlig grense var imidleritd bare 1600 mikrogram.

Det får Kristoffersen til å komme med følgende spark i dag:

– Det er forskjellige studier, noen mener at om du er frisk, så får du ingen fordel av å bruke astmamedisin, men når du tar ti ganger dosen du egentlig skal, så kan du jo sette spørsmålstegn, melder Kristoffersen.

Sundby understreket i et intervju med VG i august at han ikke er dømt for å ha fått i seg for mye medisin.

– Jeg ser at det er veldig vanskelig å skape nyanser i et mediebilde i en sånn sak. Det er nærmest umulig. Uansett hvordan vi prøver å fortelle saken, så var det eneste budskapet mitt at man må lese hva som står i dommen. Jeg er ikke dømt for å ha fått i meg for mye medisin. Jeg er dømt for en regel, sa Sundby da.

