Kvitfjell-fallet: Alexander Sannes Thorsen blir operert i ryggen søndag

Alexander Sannes Thorsen (21) vil ifølge alpinlandslagets lege med stor sannsynlighet bli operert søndag formiddag etter at han pådro seg et brudd i ryggen i Kvitfjell lørdag.

– Tilstanden hans er etter forholdene bra. Han har ingen nerveskader og det er veldig positivt. Bruddet er ufarlig, men det må stabiliseres. Derfor vil han bli operert, sier alpinlandslagets lege Marc Strauss til VG søndag morgen.

Han forteller at det er ryggkirurgen ved Universitetssykehuset i Oslo, Ullevål, som har gitt beskjed om at Alexander Sannes Thorsen etter planen skal opereres «på formiddagen».

På spørsmål om den unge alpinisten har andre skader etter det stygge fallet under utforrennet i verdenscupen i Kvitfjell, svarer alpinlandslagets lege at det kun er skrubbsår i ansiktet.

Sannes Thorsen, som kjører for Oslo-klubben Njård, startet tredje sist av totalt 58 deltakere. Etter snaut 20 sekunders kjøring falt han i henget som kalles Winterhogget.

Han ble tatt hånd om av hjelpepersonell i bakken og fløyet med helikopter ned i målområdet. Der ble han fraktet videre til Lillehammer sykehus i ambulanse.

Da NTB lørdag var i kontakt med rennlegen Andreas Espinoza og sportssjefen for alpint i Norges Skiforbund, Claus J. Ryste, kunne ingen av dem si noe om skadeomfanget, men det ble rapportert om skader i rygg og ansikt.

– Thorsen falt på ryggen og hadde smerter, men han var våken og hadde stabil pust og sirkulasjon for øvrig. I øyeblikket er han til utredning på sykehuset, dit han ble fraktet i bil. Foreløpig kan jeg ikke si så mye mer, sa Espinoza et par timer etter fallet.

Alexander Sannes Thorsen debuterte i verdenscupen i Kvitfjell fredag med en 31.plass.

– Det er litt blandede følelser for oss nå etter mål, etter at en ung kar slo seg veldig og falt. Så det ligger litt i tankene, sa Jansrud til NRK etter at han hadde vunnet på hjemmebane søndag.

Konkurransen måtte utsettes en stund på grunn av Alexander Sannes Thorsens fall.