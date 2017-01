Kristoffersen vant slalåm-drama i Wengen

Henrik Kristoffersen (22) vant igjen. Men denne gangen var det bare 0,15 sekunders margin mellom ham og erkerivalen Marcel Hirscher.

Kristoffersen er akkurat like sterk som i den fenomenale fjoråssesongen. Da hadde han også fire slalåmseiere da han reiste fra klassikeren i Wengen. Den femte kom uken etter i Kitzbühel. Og det later til at det kan skje igjen med den kanonformen Kristoffersen besitter for tiden.

Seks slalåmrenn vant han i løpet av den eventyrlige 2016-vinteren. Det var bare én triumf bak verdenscuprekorden for én sesong, som deles av legendene Ingemar Stenmark og Alberto Tomba. Supersvensken vant totalt 40 slalåmrenn i karrieren. Best i alpinhistorien - fem bedre enn «La Bomba».

Eneste skår i gleden. Leif Kristian Haugen - annenmann etter 1. omgang - kjørte ut på merkelig vis i finaleomganfen.

Med startnummer fire smadret Norges store slalåmfanton tidene til Aleksander Khoroshilov, Manfred Mölgg og Marcel Hirscher. Kristoffersen ledet ved hver eneste mellomtid. Avslutningen luktet det svidd av. I mål var han nesten halvsekundet foran russiske Khoroshilov.

Flest slalåmseiere i verdenscupen, herrer: 1. Ingemark Stenmark, Sve. 40 2. Alberto Tomba, Italia 35 3. Marcel Hirscher, Østerrike 19 4. Marc Girardelli, Luxemb. 16 5. Ivica Kostelic, Kroatia 15 6. Benjamin Raich, Østerrike 14 6. Mario Matt, Østerrike 14 8. Jean-Noël Augert, Frankr. 13 8. Henrik Kristoffersen, Nor. 13

Én etter én måtte de aller beste slalåmkjørerne gi tapt for nordmannens tid. Spennende ble det ikke før en annen nordmann, Leif Kristian Haugen, stod på start med nummer 30 på brystet.

Der resten slet med Kristoffersens fart i både topp og bunn av bakken - eller bare en av delene - holdt Haugen følge hele veien. 29-åringen suste over målstreken til en anneplass i 1. omgang - bare 23 hundredeler bak lagkompisen.

