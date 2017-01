Det ble ikke noen pallplass på Henrik Kristoffersen (22). Førsteomgangen var altfor svak. Han skylder på sin egen vekt.

– Det er ikke så mye jeg kan si om dette. Det som er helt klart er at jeg mangler fem-seks kilo muskler og kraft, for når det humper og spretter som det gjorde her i Garmisch, føler jeg meg ikke helt komfortabel, sa Kristoffersen til NTB etter rennet.

Nordmannen kom skjevt ut fra start i første omgang. Han kom langt ned i en sving og tapte viktige hundredeler. Det ødela også rytmen og da ble det bare 11.plass på Kristoffersen, 1,52 sekund bak franske Alexis Pinturault som ledet halvveis.

Heldigvis reiste 22-åringen seg i andre omgang og viste den klassen han som oftest leverer. Han tok en foreløpig ledelse og endte til slutt som nummer syv i Garmisch-Partenkirchen.

Rivalen Marcel Hirscher ble den suverene vinneren av storslalåmrennet. Østerrikeren var i en egen klasse og endte opp med tiden 2.39,95. Det var 1,50 sekund bedre enn svenske Matts Olsson, som overrasket og endte på 2.plass, hans første pallplass i verdenscupen. Stefan Luitz ble nummer tre, Pinturault rotet vekk ledelsen han hadde fra første omgang og ble til slutt nummer fire.

– Jeg må bare innse at jeg blir litt for svak når det er så slagete og vanskelig som det var her i Garmisch nå, men det er ikke bare i slike løyper jeg føler meg for lett. Det gjelder i grunnen storslalåm generelt, sa Kristoffersen.

Han var 2,45 sekunder bak Hirscher sammenlagt. Leif Kristian Haugen hadde en god dag, en snau uke før VM, og ble nummer 11, Aleksander Aamodt Kilde ble belønnet med en 13.plass, mens Jansrud endte på 25.plass.

– Det ble en middels dag for meg med to litt rufsete omganger. Med det som bakteppe er ikke 11.-plassen så verst, sa Leif Kristian Haugen til NTB.

Han forklarte at han prøvde å angripe, men det blir litt for mange feil i den krevende og til dels utfordrende løypa.

– Det ble tungt mot slutten i begge omgangene, for forholdene var slik at jeg måtte krige hele veien, og det tok på kreftene, men selv om det ikke gikk helt som jeg hadde håpet, fikk jeg nok en gang vist at farta er det, la Haugen til.

