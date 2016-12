Kristoffersen om rettssaken: – Jeg gir meg ikke så lett

VAL D'ISERE (VG) Henrik Kristoffersen (22) er forberedt på flere omganger i retten for å vinne frem med kravet om egen sponsor på alpinhjelmen.

– Jeg gir meg ikke så lett, sier Henrik Kristoffersen.

Henrik Kristoffersen Født: 2. juli 1994 (22 år) Meritter: OL-bronse (2014), 6 junior-VM-gull. Antall verdenscupseirer: 10 Kuler: 1 slalåmkule (2016)

Alpinstjernen har tatt «Red Bull-saken» til Oslo tingrett og saksøkt Norges Skiforbund (NSF). Saken var oppe i forrige uke. Han krever å kjøre med logoen for energidrikkprodusenten Red Bull som privatsponsor på hjelmen. En sponsorplass som er solgt til Telenor. Aksel Lund Svindal har fått dispensasjon for å bruke hjelmen til energidrikken, og det samme ønsker Kristoffersen.

I påvente av den ordinære rettstvisten (ikke fastsatt dato), hvor Kristoffersen krever NSF for inntil 15 millioner kroner, har han bedt om en midlertidig forføyning. Og med en avgjørelsen i løpet av kommende uke.

Hvis Kristoffersen får medhold kan han kanskje stille på start i verdenscupen i Val d'Isere med sponsoren allerede førstkommende helg. Men han risikrerer startnekt av NSF. Fordi forbundet viser til et ferskt styrevedtak hvor de forbyr private sponsorer på lue og hjelm.

På spørsmål fra VG om hva han tror om utfallet i Oslo tingrett svarer Kristoffersen: – Det har jeg ingen formening om. Men jeg stusser over påstander i vitneboksen fra ansatte i skiforbundet. Fra mitt ståsted virker det som de vrir og vender på ting, og ikke forteller hele sannheten. Det er synd, men det får dem stå for, sier Kristoffersen.

Espen Graff, kommunikasjonsjef i NSF, sier at han ikke vet hvem som Kristoffersen sikter til: – Så lenge saken er uavklart ønsker ikke skiforbundet å kommentere dette noe nærmere, sier Graff.

Kristoffersen ble nummer åtte i søndagens storslalåm i Val d'Isere. Men det var ikke rennet og den franske festen med hjemmehelten Mathieu Faivre øverst på seierspallen - foran Marcel Hirscher og Alexis Pinturault - som var tema i viraken etterpå.

Fem uker uten konkurranser



For fem uker uten konkurranser. Et midlertidig brudd med landslaget som følge av den pågående konflikten. Krav om unnskyldning fra landslagsledelsen overfor lagkameratene. Pålegg om bedre oppførsel. Og restriksjoner for pappa og trener Lars Kristoffersen i forbindelse med renn og reiser - har satt sine spor.

MIDT I KONFLIKTEN: Henrik Kristoffersen og sportssjef Claus J. Ryste (t.h.) i målområdet etter søndagens storslalåm i Val d´Isere. Kristoffersen endte på 8. plass. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Leif Kristian Haugen forteller til VG at Kristoffersen har beklaget overfor lagkameratene. Det samme sier alpinsjef Claus J. Ryste.

– Det skal vi ikke snakke om nå. Det er sagt at det holder vi innad, og da gjør vi det, sier Kristoffersen.

– Hva med din fars rolle. At han ikke får bo på samme hotell. Hvordan tar du det?

– Det går helt fint, svarer Kristoffersen.

Claus J. Ryste merker at det er krevende tider for Henrik Kristoffersen. Han påpeker at det er viktig å skille mellom rettssaken og det sportslige. Men for å få ro i gruppen er det vedtatt restriksjoner for pappa Lars Kristoffersen.

Han var i bakken under søndagens renn. Men som akkreditert for sønnens skimerke.

– Det er lagt til rette for at han (Lars Kristoffersen) skal være en del av gruppen, men nå står vi i en veldig spesiell sak, det tror jeg alle skjønner. Og da må vi ha ro. Da må vi ha avstand på trening og hotell, sier Claus J. Ryste

Det har åpenbart vært en påkjenning for forrige sesongens slalåmprins fra Rælingen. Seks ganger vant han renn - og imponerte voldsomt. Det var nesten like bra som i storhetstiden til slalåmkongene Alberto Tomba og Ingemar Stenmark. De deler rekorden med syv slalåmseiere i verdenscupen i løpet av en sesong.

Vil ha lik avtale



– Jeg synes situasjonen er vanskelig. Det er dumt at jeg har havnet i dette. Spesielt når lederen av alpinkomiteen (Trond Olsen) sier at avtalen vil være en vinn-vinn-situasjon for alpinsporten. Jeg vil ikke ha en særegen avtale. Men jeg vil at det skal være likt for alle, at alle skal ha samme muligheten til privatavtale som Aksel (Lund Svindal) har, sier Kristoffersen.

På spørsmål fra VG om Kristoffersen har vurdert «å flagge ut» som en følge av «Red Bull-konflikten». Starte privatlag og stå utenfor landslaget - sier han - nokså kontant: – Det har jeg ingen kommentar til.

Kritisk Svindal



Aksel Lund Svindal sier til VG at han synes det er leit at Kristoffersen har tatt saken til retten og saksøkt NSF.

CHAMPAGNE-GUTTER: Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal tar en slurk champagne etter utforrennet i Val d'Isere lørdag. Jansrud vant. Lund Svindal på tredje. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

– Jeg synes det er synd at det må komme til det. Så kan man spekulere i hva som kunne vært gjort for ikke å komme dit. I et prestasjonsmiljø er det alltid noen som har en mening. Men vi har alltid vært flinke til å finne den varianten som gjør at vi som lag blir bedre. Vi har funnet det ut internt uten å ha vært helt enig. Du kan si at vi er blitt enige om å være uenig. Derfor er det litt synd at det blir en ekstern sak. Jeg er ikke noe tilhenger av det, sier Aksel Lund Svindal

Siden 2010 har Lund Svindal kjørte med reklame for Red Bull på hjelmen. Avtalen utløper neste år. Han sier dette om verdien, og hva som er tilført alpinlandslaget ut av hans avtale.

– Det er mye. Veldige mye de første årene, men fortsatt veldig mye. Avtalen er imidlertid konfidensiell, sier Aksel Lund Svindal.

Helgens store vinner, Kjetil Jansrud, med seier både i super-G (fredag) og utfor (lørdag) sier krangling om reklamerettigheter ikke er ukjent i det norske alpinmiljøet.

– Det er ikke først gang det er konflikt i skiforbundet. Det har det vært siden 90-tallet. Men det er første gang de er ute i media. Det er en utypisk måte å gjøre det på for oss i alpint. Og det er ikke første gangen det har kommet utøvere som vil ha private avtaler. Noen ganger får man det til, andre ganger ikke, men stort sett løser man det, sier Jansrud.

– Har du kommet med slike ønsker?

– Kanskje, kanskje ikke.

Svarer Kjetil Jansrud.