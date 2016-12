Kristoffersen fikk foreløpig Red Bull-nei

Alpinisten Henrik Kristoffersen (22) tapte det første slaget i Oslo tingrett: Han får ikke lov til å kjøre med Red Bull-reklame på hjelmen inntil en endelig dom i saken foreligger.

Det ble klart i en kjennelse i Oslo tingrett i dag.

– Vi er fornøyd med at Oslo tingrett har gitt oss medhold i vårt rettslige syn på saken, sier generalsekretær i Skiforbundet, Stein Opsal.

VG har ikke fått kontakt med apparatet rundt Kristoffersen torsdag kveld.

22-åringen har tatt Norges Skiforbund til retten i sin kamp for å få reklamere for Red Bull på hjelmen. Den reklameplassen har skiforbundet allerede solgt til Telenor.

Aksel Lund Svindal har fått dispensasjon til å kjøre med energidrikkprodusenten på hjelmen, og Kristoffersen ønsker nå den samme avtalen.

Så du denne? Fyrer løs mot skiforbundet

Ikke saksomkostninger



I påvente av en endelig dom i saken, ba alpinstjernen om en såkalt midlertidig forføyning om at forbundet måtte finne seg i at han reklamerte for drikkevaregiganten inntil en dom foreligger.

– Henrik har anledning til å inngå en personlig avtale med Red Bull, slik han har hatt tidligere, selv om det ikke gis anledning til profilering på hjelm og hodeplagg, sier Stein Opsal i en pressemelding i kveld.

NSF-TOPP: Generalsekretær Stein Opsal i skiforbundet er fornøyd. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner hadde ikke lest de ferske rettspapirene da VG kontaktet ham i 22-tiden torsdag kveld. Han kan derfor ikke uttale seg om utviklingen i saken.

Generelt mener Kjenner derimot at Kristoffersen har en god sak basert på konkurranseretten.

– Det foreligger avgjørelser i sammenlignbare saker i EU-domstolen, der utøvere har vunnet frem med argumentasjon basert på konkurranseretten, sier Kjenner.

I retten forklarte pappa Lars Kristoffersen blant annet hvordan en Red Bull-avtale gir tilgang på tjenester som vil bedre opplegget rundt sønnen betraktelig. Det skal være snakk om medisinsk oppfølging, fysisk behandling, trening og helikoptertransport for å korte ned restitusjonstiden.

Siden prinsippene i saken ikke har blitt vurdert rettslig tidligere, og styrkeforholdet mellom partene er stort, slipper Kristoffersen å betale saksomkostninger til motparten.

Retten uenig



I rettspapirene som ble offentliggjort klokken 21.15 torsdag, heter det blant annet:

«Kristoffersens krav tar som utgangspunkt at det er utøveren som har markedsrettigheten til merket foran på hjelmen, og at det skjer en overdragelse av denne rettigheten til NSF ved signering av utøver avtalen».

Videre står det:

MENER KRISTOFFERSEN HAR GOD SAK: Gunnar Martin Kjenner. Foto: Jan Petter Lynau , VG

«Slik retten ser det, følger det av det internasjonale regelverket, NIFs lov og NSFs fellesreglement at det er NSF som har rettigheten til merket foran på hjelmen. Det er ikke anført at bestemmelsene i det intensjonale regelverket eller i NIFs lov er ugyldig. Det er uklart hva som da er det rettslige grunnlaget for det som er anført om at signering av utøveravtalen innebærer at Kristoffersen overfører "sin" rettighet til merket foran på hjelmen. Etter rettens syn innebærer regelverket at NSF har denne rettigheten inntil den eventuelt lisensieres videre. Kristoffersens utgangspunkt om at det er utøveren som har markedsrettigheten til merket foran på hjelmen, og at det skjer en overdragelse av denne rettigheten til NSF ved signering av utøveravtalen, er etter dette ikke sannsynliggjort».

Turbulens i alpinleiren



Hjelmsaken har skapt mye uro internt i alpinleiren, hvor Norges skiforbund har krevd en beklagelse fra Kristoffersen rettet mot landslagskollegene.

Det kommer i kjølvannet av at 22-åringen uttalte at han følte mangel på støtte fra de øvrige utøverne på verdenscuplaget, en uttalelse som fikk Kristoffersens lagkamerater til å føle seg urettferdig behandlet.

Kristoffersen sto over verdenscupåpningen i Levi som følge av konflikten med Norges skiforbundet, og valgte også å trene alene en periode før han forrige uke ble gjenforent med landslaget.

Kristoffersen innrømmer at de siste ukene har vært svært tunge. Men i helgen slo han kraftig tilbake i alpinbakken, da han gikk til topps i Val d’Isère.