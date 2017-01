Skrekkskade for franskmann – «marerittutfor» i Garmisch

TV-bildene viste at Valentin Giraud Moine (25) etter all sannsynlighet knakk leggen tvers av i den beryktede løypen i Garmisch-Partenkirchen.

Franskmannen med startnummer 20 vred seg i smerter etter at han mistet balansen og kjørte ut med kort avstand til målstreken.

I skrivende stund er det fortsatt usikkert hvor alvorlig skadene hans er, men det så dessverre ut til at Giraud Moine knakk leggbeinet tvers av.

– Dette var fryktelig stygt, jeg orker ikke å se på. Dette er brudd, sier kommentator Andreas Toft på NRKs sending.

VG Live: Følg rennet direkte

Bare noen minutter tidligere kjørte fartsfantomet Erik Guay ut på et brutalt og spektakulært vis. Kanadieren kom i ubalanse rett før et av hoppene i løypen og flakset flere titalls meter i luften, før han deiset i bakken. Guay kom seg likevel raskt opp på beina og kjørte ned for egen maskin.

Seks av de 20 første startende kjørte ut i fredagens verdenscuprenn i utfor. Kjetil Jansrud ligger for øyeblikket på en 2. plass, mens amerikanske Travis Ganong er i ledelsen.

Fått med deg denne? Jansrud kjørte inn 180.000 kroner – spanderer fest på støtteapparatet

Aleksander Aamodt Kilde, som hadde kjørt svært godt på trening, måtte også kaste inn håndkleet under konkurransen. 24-åringen tok sin første verdenscupseier i samme bakke for ett år siden, men fredag traff han en port og kjørte ut fra startnummer 16.

TRAFF PORT: Aleksander Aamodt Kilde hadde smerter etter at han kjørte rett i en port og brøt rennet. Foto: Marco Tacca , AP

Steven Nyman måtte flys vekk i helikopter etter sitt fall kvarteret før.

Fredagens renn i Garmisch-Partenkirchen erstattet utforen i Wengen. Den ble avlyst 14. januar på grunn av et voldsomt snøvær.

PS: For første gang siden 2013 måtte Jansrud og co. gjennom «Der Freie Fall» i Garmisch-Partenkirchen. Hoppet er den bratteste delen i en løype i hele verdenscupen.

VG kommer tilbake med mer