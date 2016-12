Aksel Lund Svindals (33) vanvittige comeback på den internasjonale alpinscenen fortsatte for full styrke i italienske Val Gardena lørdag.

33-åringen, som har sagt at medisinen for å komme tilbake fra skaden er at han er realistisk, kjørte mesterlig i store deler av løypa.

Kun et feilskjær på vei inn i det tekniske midtpartiet skilte Lund Svindal fra sin første seier etter skaden.

– Jeg gjorde en stor feil, eller brukbart stor, men avslutningen var god, så det var digg. Det var litt overraskende å se at jeg ledet, sa Lund Svindal til NRK mens han fortsatt ventet på flere utfordrere.

Men ingen var i nærheten av Lund Svindals avslutning i de bratte fjellsidene i Sør-Tyrol.

Med kjøring verdt pallplass fra startnummer fem fikk 33-åringen nok av tiden i lederboksen i bunn av bakken. Utfordrer etter utfordrer var bak.

Flere ledet midtveis - ingen matchet Svindals avslutning.

Men fra startnummer 26 tok Max Franz ledelsen i mål med fire hundredeler etter å ha løst det tekniske partiet hakket bedre enn sin norske konkurrent.

Andreplassen føyer seg uansett inn i rekken av sterke prestasjoner tidlig i Lund Svindals comeback-sesong.

– Det er nesten sjokkartet. Han så litt rusten ut i går, har kun stått på ski i to uker, men så slår han knock out på hele verdenseliten i dag, sa Kjetil André Aamodt, etter at både Aleksander Aamodt Kilde og Kjetil Jansrud hadde plassert seg bak Lund Svindal.

Kjenner smerter i kneet: – Jeg merker to renn på to dager

Lund Svindal: – Det er mye tanker i hodet

Aamodt Kilde ble til slutt nummer seks, mens Jansrud ble nummer ti.

Denne sesongen har det norske trekløveret sørget for at syv av tolv pallplasser har tilhørt fartskjørere med norsk pass.

Tre seire, tre andreplasser og én tredjeplass.

Tre av disse pallplassene tilhører Aksel Lund Svindal i hans comeback-sesong etter den alvorlig korsbåndskaden i fjor.

Han innrømmer at skaden gjør at det surrer noen ekstra tanker i hodet før start.

– Det koster litt å kjøre nå. Man skal liksom ta hensyn til helse på den ene siden, og på den andre siden skal man vinne renn, sa Svindal til NRK.

– Det er mye tanker i hodet, men så lenge det funker bra så er det greit det.

NUMMER TO: Aksel Lund Svindal (f.v.) sammen med vinner Max Franz og amerikanske Steven Nyman, som ble nummer tre. Foto: Alessandro Trovati , AP

Hundredels-strid

At det funket greit var en underdrivelse. Hvertfall stort sett.

Svindal tok ledelsen i mål etter en god start og en god slutt på sitt utforrenn. Han nådde en toppfart inn mot mål som få var i nærheten av å matche - tross feilen i det tekniske partiet.

I mål tok han ledelsen med 82 hundredeler.

Henholdsvis to og fem startnumre senere stod Kjetil Jansrud og Aleksander Aamodt Kilde klar for å utfordre sin landsmann.

Førstnevnte ledet med åtte hundredeler etter det tekniske partiet, men maktet ikke å få opp farten før målgang.

Dermed var tiden rød for 31-åringen fra Vinstra, 71 hundredeler bak, på en foreløpig 3. plass.

Aleksander Aamodt Kilde skubbet Jansrud ut av pallen, da han plasserte seg på en foreløpig 2. plass like etterpå.

Etter hvert som utfor-kanonene utfordret Svindals ledertid falt de to andre norsk nedover resultatlistene.

Svindal stod standhaftig i lederboksen mens han så 20 løpere passere målstreken akkompagnert av røde tider.

Men så kom Max Franz. Østerrikeren leverte et kjempeløp, gjennomførte det tekniske partiet bedre enn Svindal og tok ledelsen med fire hundredeler.

