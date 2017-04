Kjetil Jansrud har fått seg kjæreste

Alpinstjernen Kjetil Jansrud (31) har funnet lykken utenfor skibakken.

Verdens beste super-G-kjører i den nylig avsluttede alpinsesongen er blitt kjæreste med Oslo-bosatte Benedicte Isabel Mortensen.

Det var Se og Hør som omtalte saken først. Kjetil Jansrud ønsker ikke å kommentere den.

Men på den bildedelingstjenesten Instagram publiserte 31-åringen nylig et bilde fra det ferske parets påskeferie.

Les også: Aksel Lund Svindal sammen med modell

Kjetil Jansrud fra Vinstra i Oppland er olympisk mester i super-G – og har OL-sølv og OL-bronse i utfor og storslalåm. Gullet fra Sotsji i 2014 kom året etter at han ødela kneet i VM-bakken i Schladming – og var en gjennom en lang opptreningsperiode før han på eventyrlig vis spratt opp på seierspallen i Rosa Khutor i Russland.

Hans desidert største verdenscupbragd var den to hundredeler sterke seieren fra den legendariske Kitzbühel-utforen i 2015. Det er for øvrig det eneste trofeet fra hans tallrike medaljesamling han oppbevarer hjemme.

I de to verdensmesterskapene – i Vail i 2015 og i St. Moritz i år – har det vært litt mer stang ut for nordmannen: Det er «bare» blitt to sølv, men under årets VM i Sveits var 31-åringen kraftig plaget av virus og måtte reise hjem før planlagt.

På Idrettsgallaen for året 2015 ble Kjetil Jansrud kåret til «Årets forbilde».