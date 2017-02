Jansrud satt på antibiotika - lover å kjøre utforrennet

ST. MORITZ/OSLO Kjetil Jansrud (31) forteller at han er blitt satt på en antibiotika-kur. Nå garanterer VM-sølvvinneren at han starter lørdagens utforrenn.

Kjetil Jansrud har slitt med forkjølelse i en lengre perioden, og nå forteller 31-åringen at legeteamet har gitt ham en antibiotika-kur for å kunne prestere så godt som mulig i de kommende konkurransene.

– Jeg ble satt på antibiotika i går kveld (torsdag). Jeg kjenner bedring, for man skal ikke sette folk på antibiotika sånn helt uten videre. Vi har gjort noen tester, og da så vi at det har samlet seg en bakteriefusjon øvre del av lungene. Det er blitt bedre, men jeg har fått hard medfart tidligere i uka. Systemet er slitent uansett, forteller Jansrud under fredagens møte med pressen.

Jansrud vil ikke bruke energi på å tenke på at han er syk, men heller konsentrere seg om å gjøre et så godt renn som mulig.

– Jeg vil ikke innrømme at jeg er svekket når jeg står på start. Det er litt mind games, dette. Når man kjører, går rullegardinen ned uansett, så det blir ikke noe problem, sier Jansrud.

– Du er helt sikker på at du kjører utforrennet?

– Ja, jeg jeg er helt sikker på at jeg kjører!

Til tross for at Jansrud tok sølv i super-G, har ikke mesterskapet vært enkelt for ham - med en kropp som ikke har spilt på lag.

– Det største problemet er at systemet blir så kjørt etter fysisk anstrengelse. Jeg prøver å snakke så lite som mulig, for det klør når jeg snakker. Derfor har det blitt lite tid til media, forteller han.