Jansrud mot seier i Kvitfjell

Kjetil Jansrud (31) var redd for at en feil på tampen skulle ødelegge vinnersjansene etter et ellers feilfritt løp. Alt tyder på at Jansrud tar Norges første utforseier i Kvtifjell på 20 år.

Kjetil Jansrud ville revansjere gårsdagens tredjeplass i utfor fra Kvitfjell og et VM preget av sykdom.

I lørdagens utfor kjørte nordmannen gnistrende godt.

Kjetil Jansrud kjørte glimrende i starten og ledet med halvsekundet etter første passering. På det meste var nordmannen 0,99 sekunder foran den daværende lederen Vincent Kriechmayr. 31-åringen gjorde en feil på slutten og tapte flere hundredeler, men var i mål 0,74 sekunder foran østerrikeren i mål.

– Det var nær sagt perfekt. Jeg traff på linja og hadde skia godt under. Alt var bra frem til løftet, der skiene begynte å ta litt tidlig. Kommer man sent fra løftet og ned går det alt for mye tid, men jeg får håpe det er Fill med seks tideler som har tatt mest, sa Jansrud til NRK.

Flere av konkurrentene som kom på startnumrene etter Jansrud hentet mye på den siste biten, men ingen var nærmere enn Peter Fill. I mål var italieneren åtte hundredeler bak Jansrud.

– Det var et bra løp, men det er ikke den rette personen som ligger foran meg, sa Fill med et smil til NRK etter løpet. Fill kom både på 2.plass i dag og ligger på 2.plass i utforcupen. Jansrud gikk forbi Fill i utforcupen i går med en 3.plass i utforen som erstattet det tidligere avlyste rennet i Lake Louise..

– Kan komme noen «Dark horses»



– Spørsmålet er om slutten holder, sa NRK-kommentator Andreas Toft i det Jansrud jublet for ledelse i målgården.

– Det var et vanvittig løp frem til slutten, supplerte NRK-ekspert Lars Elton Myhre.

– En kanonrunde, fortsatte Toft.

– Det føles ut som om feilen i bunnen kommer til å koste meg seieren. La oss da håpe det blir Alex(Aleksander Aamodt Kilde, red.anm), sa Jansrud til NRK.

Aamodt Kilde åpnet bra, men slet mer utover og var på det meste over sekundet bak Jansrud. Selv om Kilde hentet mye på slutten var 24-åringen 0,63 sekunder bak i mål.

– For min egen del føler jeg at jeg treffer greit, men det slår litt mye til tider. Jeg taper mye tid der det er for lett, og sånn har det vært store deler av sesongen.

– Det som er greia med Kvitfjell er at det kan komme noen «Dark horses» som kan komme bakfra når forholdene er så strålende og nydelige, fortsatte Aamodt Kilde.

Stygt fall

En av de såkalte «Dark horsene» var Jared Goldberg fra USA. Han falt stygt etter bare 20 sekunder.

– Dette så ikke pent ut. Det så veldig stygt ut, men mange av de på start er tøffe gutter. Vi får håpe han ikke har pådratt seg noen alvorlige skader, sa Jansrud da han fikk se fallet i reprise.

Verdenscup-helgen avsluttes med Super-G på søndag.

Resultater:

1) Kjetil Jansrud (Norge) 1:47.63

2) Peter Fill (Italia) + 0,08

3) Beat Feuz (Sveits) + 0,14

4) Manuel Osborne-Paradis (Canada) + 0,26

5) Carlo Janka (Sveits) + 0,28