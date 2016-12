Kjetil Jansrud (31) tangerer alpinlegender og feier omtrent all motstand av veien denne vinteren. Likevel har Norges store fartskonge noe å revansjere.

Tirsdag tok han sin fjerde seier i sitt femte fartsrenn denne sesongen. Vinstra-gutten har hatt en forrykende november- og desembermåned.

SUPER-G-KONGEN: Kjetil Jansrud etter å ha vunnet tirsdagens renn i Santa Caterina. Foto: Marco Trovati , AP

Midt i all suksessen han nyter i verdenscupen vet han at det venter et VM i sveitsiske St. Moritz i begynnelsen av februar. I verdensmesterskap har det ikke alltid gått på skinner.

– Det blir viktig det altså. Det er en god observasjon. Det har vært en akilleshæl for meg. Jeg har vært god og kommet inn som kjempefavoritt i VM. Jeg klarte ikke levere der. Det er nok flere som forventet det. Jeg er ikke nødvendigvis veldig revansjesugen, men jeg er veldig interessert i at formen min skal vare helt til februar, sier Kjetil Jansrud til VG.

Skuffet for to år siden



Vinstra-gutten flirer litt over avslutningen i sitt eget resonnement. Han vet like godt som alle andre at han har levert i OL. Der har 31-åringen tre medaljer av tre ulike valører. Men i et verdensmesterskap har det gått trått.

I 2013 røk han korsbåndet under super-G-konkurransen i Schladming-VM. Resten av mesterskapet og sesongen gikk fløyten. Dermed har han «kun» et sølv fra superkombinasjonen i Vail og Beaver Creek i 2015.

Han «sviktet» nemlig i både utfor og super-G for snart to år siden, og ble nummer 15 og fire. Det var på en tid Aksel Lund Svindal hadde slitt med en alvorlig skade. Svindal returnerte riktignok til VM-konkurransene den gangen og ble nummer seks to ganger.

Men det var Jansrud som var alles favoritt.

Han skuffet.

Skal være i form i februar



Den norske fartsdominansen før nyttår: November-desember 2015: ** Lake Louise. Utfor: Svindal-seier. Super-G: Svindal-seier.

**Beaver Creek. Utfor: Svindal-seier, Jansrud på andreplass.

** Val Gardena. Super-G: Svindal-seier, Jansrud andre- og Kilde tredjeplass. Utfor: Svindal-seier, Jansrud på tredjeplass. November-desember 2016: ** Val d’Isere. Super-G: Jansrud-seier, Svindal på andreplass. Utfor: Jansrud-seier, Svindal på tredjeplass.

** Val Gardena. Super-G: Jansrud-seier, Aleksander Aamodt Kilde med andreplass. Utfor: Svindal med andreplass.

** Santa Caterina. Super-G: Jansrud-seier. PS: Utforrennet i Santa Caterina kjøres onsdag. (Kilde: FIS)

31-åringen poengterer at alpinister er heldige som har flere «klassikere» i løpet av vinteren. Det gjør at verdenscupen er både gjevt og stort. Eller som Jansrud sier: Mye av jobben handler om å levere der.

– VM har ikke hatt så stor «standing». Likevel er VM-løpene blant de viktigste rennene denne sesongen, for vi kjører VM bare annethvert år. Jeg er heldig som ikke trenger å ta noen pause i renn for å holde formen ved like. Jeg skal sørge for at jeg holder det gående mot februar, sier Vinstra-gutten.

Jansrud melder at han har brukt veldig lite energi og tankekraft på hva som skal skje i sveitsiske St. Moritz fra 6. februar.

– Veldig lite for å være helt ærlig. Jeg har Wengen og Kitzbühel for den tid. VM lar jeg ligge i ro. Men jeg vet at det er en trasé som passer oss nordmenn. Det er lov å glede seg litt, sier 31-åringen.

Tangerte Maier

I verdenscupen går det uansett så det dundrer. Jansrud harv vunnet fire av fem fartsrenn så langt denne sesongen. Da han slo knock out på resten av alpineliten 3. juledag sikret han sin 18. verdenscupseier. Han tangerte dermed Lasse Kjus og har bare Kjetil André Aamodt (21) og Svindal (32) foran seg på listen nå.

Ikke nok med det. Han er også den store super-G-kongen i verdenscupsirkuset med sine tre seire på de tre første rennene denne sesongen. Det har ingen gjort før ham annet enn Hermann Maier – alpinisten med nest flest verdenscupseiere i historien. Østerrikeren gjennomførte bragden i 1997/1998- og 1999/2000-sesongen.

– Jeg har aldri vært så opptatt av sånne rekorder. Jeg blomstret kanskje litt sent også, så jeg har aldri hatt det så mye i bakhodet. Men samtidig er det ganske rått å bli nevnt i samme ordelag som Maier, selv om jeg ikke kan sammenligne min karriere med hans. Det er kult å ha gjort noe han har gjort. Han er en legende. Jeg må bare være ydmyk og håpe dette fortsetter, sier Jansrud til VG.

Bør nyte



Super-G-toppene gjennom tidene (antall seire i parentes): 1. Hermann Maier, Østerrike (24)

2. Aksel Lund Svindal, Norge (15)

3. Pirmin Zurbriggen, Sveits (10)

4. Kjetil Jansrud, Norge (9)

5. Marc Girardelli, Luxembourg (9) Kilde: FIS

Norges fartslag fortsetter litt der de slapp i fjor. I går ble Aleksander Aamodt Kilde nummer fire, mens Adrian Smiseth Sejersted kjempet seg til en niendeplass. Svindal restituerer, trener og venter til januar før han konkurrerer på grunn av et vondt kne og deltar derfor ikke i Italia.

Før utforen i Santa Caterina onsdag står Norge registrert med åtte pallplasseringer fordelt på Aamodt Kilde, Svindal og Jansrud på fem rene fartsrenn. 2015/2016-sesongen var også sterk. Da ble det ni pallplasseringer i løpet av syv renn før nyttårsaften.

Selv om han savner Svindal legger ikke Jansrud skjul på at stemningen i laget er «magisk». Om han får tid til å nyte suksessen er en annen ting.

– Det blir alltid fokus på neste renn. Man suger på karamellen i en time, to eller tre. Løpere og støtteapparat burde tatt seg tid til å nyte og se litt på resultatene. Men sånn er det. Vi vil at dette skal fortsette. Jeg koser meg ekstremt mye. Det er ingen deiligere følelse enn å vinne. «Supernytelsen» får komme senere, sier Kjetil Jansrud.