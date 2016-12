Jansrud bekrefter sko-triks - knuste konkurrentene igjen

VAL D'ISERE/OSLO (VG) Litt av en sesongåpning for Kjetil Jansrud (31). Seier både i super-G og utfor. Et triks med alpinstøvlene kan tilskrives mye av suksessen.

Etter utforseieren i Val d`Isere i dag bekrefter han at perfekte sko - og ski - er sterkt medvirkende til knallåpningen på sesongen. Med strålende sol i ansiktet ble han hyllet i Val d´Isere hvor det lignet langt mer på påske enn advent.

Ved hans side sto Aksel Lund Svindal. Ti måneder etter skrekkfallet i Kitzbühel - og en komplisert korsbåndskade - er han tilbake i verdenstoppen. Han syntes det var «helt rått». Og han var rørt.

Husker du: Svindal røk korsbåndet etter skrekkfallet



– Det er uventet, og jeg er rørt. Det føles veldig godt å stå midt oppe i det. Men jeg kjenner nok ikke skikkelig på det før jeg står opp søndag morgen, og ikke skal kjøre storslalåm, sier Aksel Lund Svindal.



Jansrud kjente nok ikke mindre glede der han vandret rundt med gliset om munnen og ble intervjuet av ORF (Østerrike), RAI (Italia) og ARD (Tyskland). Han kom på startnummer tre. Ikke bare var han raskest. Han kjørte også penest. Og hadde det vært stildommere i alpint, så hadde det kanskje vanket tre ganger 20, som tellende karakterer.

Les også: Jansrud etter OL-gullet: - Fikk starte med Gerrards nummer

– Jeg er en følelseskjører. For meg handler det om ro og balanse. Og jeg er veldig pirkete på ting. To sko kan se helt like ut, men føles annerledes på foten, sier Kjetil Jansrud.

På spørsmål fra VG om knepet med skoene utgjør så mye som noen tidels sekunder (slo Peter Fill med 0,26 sekunder) svarer han: – Ja...ja, sikkert mer. Sammenlignet med i fjor da jeg ikke følte meg så komfortabel med utstyret tapte jeg tid på flatene. Nå går det raskt unna både i de teknisk krevende partiene og flatene, sier Jansrud.

VG+ Jansrud om livet og kjærligheten

Han forteller at det er små justeringer på skoene som utgjør den store forskjellen. Vinkel til sidene, blant annet, og bare noe millimeter. Og vinkel på underskall og overskall på skoene.

– Det handler også om innersko og såler. Jeg har funnet det jeg liker, sier Jansrud.

Han tok sin 16. verdenscupseier, den første i utforløypa i Val d'Isere. Det lyste vinnervilje fra første stavtak på toppen av de franske alper. Vinstra-gutten hadde full kontroll nedover. I mål viste tiden hans 1:59,51. Den stod imot alle angrep.

NRK-ekspert Marius Arnesen karakteriserte løpet som «meget sterkt». Jansrud vant utfor i den franske alpinmetropolen for første gang.



– Jeg kan ikke huske at jeg har kjørt utfor her før. Så dette tar jeg med meg. Dette var kjempegøy, sier Jansrud.

Les også: Svindal: - Jeg er god til å være realist

Aksel Lund Svindal startet rett etter ham, og han lå hele tiden så vidt bak kameraten. I mål var han 33 hundredeler bak ham. Men Jansrud lurer på hvor lang tid det tar før Svindal er foran på resultatlistene.

– Utfor er nok litt vanskeligere for ham enn super-G. Det er lengere hopp, og litt mer trykk. Enda mer uroligheter. Han tok nok litt mer hensyn til det. Likevel er han tredjemann. Du kan bare forstille deg hvor for han kommer til å kjøre når han blir skikkelig komfortabel. Det er bare å ta de verdenscupseierne jeg kan få før han kommer skikkelig i form, sier Jansrud.

Artikkelen fortsetter under bildet



SE SÅ GLADE: Kjetil Jansrud (t.h.) og Aksel Lund Svindal hilser til publikum etter henholdsvis første- og tredjeplass i Val d'Isere-utforen lørdag. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Selv var ikke 33-åringen like imponert over sitt eget løp. Men han klaget ikke.

– Jeg har lagt meg til noen uvaner, og det er at jeg «kjenner etter» før jeg angriper videre. Det må jeg bli kvitt. For slik Kjetil kjører nå, så kan ikke jeg tillate meg noen ting hvis jeg skal ha sjanse mot ham, sier Aksel Lund Svindal.

Les også: Dobbel lykke for Jansrud og Svindal

Fjorårets utforcup-vinner, italienske Peter Fill, kjørte bedre enn Jansrud på toppen av bakken, men han tapte sakte, men sikkert nedover i løypa, og dermed måtte han se seg slått med 26 hundreleder.

– Alpinsporten er ikke liten, men likevel klarer disse å være med i toppen. De norske gutta leverer og leverer, og det er nesten litt vanskelig å snakke om, for det er så store prestasjoner, sa Arnesen, under NRK-sendingen.

– Det er ingen tilfeldigheter, men kun hard jobb som ligger bak, la han til.

Aleksander Aamodt Kilde kom i mål 1,17 bak Jansrud - noe som var godt nok til en niendeplass.

– Jeg tapte litt på toppen, og det er litt kjedelig at det skjer i partier hvor jeg bare skal gli. Men der det er teknisk krevende holder jeg følge, sier Alexander Aamodt Kilde, forrige sesongens stjerneskudd med to rennseiere i verdenscupen.

Verdenscup alpint menn lørdag, utfor:

1) Kjetil Jansrud, Norge 1.59,51, 2) Peter Fill, Italia 1.59,77, 3) Aksel Lund Svindal, Norge 1.59,84, 4) Bostjan Kline, Slovenia 2.00,15, 5) Adrien Theaux, Frankrike 2.00,32, 6) Erik Guay, Canada 2.00,48, 7) Dominik Paris, Italia og Patrick Kueng, Sveits 2.00,56, 9) Aleksander Aamodt Kilde, Norge 2.00,68, 10) Valentin Giraud Moine, Frankrike og Carlo Janka, Sveits 2.00,70.

Øvrig norsk: 28) Adrian Smiseth Sejersted

Verdenscupen (4 av 37 konkurranser):

1) Jansrud og Marcel Hirscher, Østerrike 200, 3) Svindal 140, 4) Alexis Pinturault, Frankrike 124, 5) Fill 112, 6) Felix Neureuther, Tyskland 110, 7) Paris og Janka 96, 9) Kline 95, 10) Michael Matt, Østerrike 80.

Øvrige norske (topp 30): 17) Kilde 46, 28) Leif Kristian Haugen 35.